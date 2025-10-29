Centene - Aktie steigt rasant +11,04 % - 29.10.2025

Mit einer Performance von +11,04 % konnte die Centene Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Centene ist ein führender Anbieter von Managed-Care-Dienstleistungen, spezialisiert auf staatlich finanzierte Gesundheitsprogramme. Es bietet Krankenversicherungen über Medicaid, Medicare und den Gesundheitsmarktplatz an. Als einer der größten Anbieter in den USA konkurriert es mit UnitedHealth, Anthem und anderen. Centenes Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf staatlich finanzierte Programme und umfassende Gesundheitsdienstleistungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Centene Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,28 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Centene Aktie damit um -8,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -50,99 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Centene Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,29 % 1 Monat -4,23 % 3 Monate +22,28 % 1 Jahr -50,02 %

Informationen zur Centene Aktie

Es gibt 491 Mio. Centene Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,55 Mrd.EUR wert.

Centene Aktie jetzt kaufen?

Ob die Centene Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centene Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.