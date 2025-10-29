    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)
    Paketbranche rüstet sich für brummendes Weihnachtsgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • DHL stellt 10.000 Saisonkräfte für Weihnachten ein.
    • 11.000 zusätzliche Fahrzeuge für Paketmengen angemietet.
    • Pünktliche Zustellung bis 20. Dezember empfohlen.
    Paketbranche rüstet sich für brummendes Weihnachtsgeschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BONN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Paketdienstleister DHL hat rund 10.000 Saisonkräfte eingestellt, um die Paketmassen in der Weihnachtszeit bewältigen zu können. Außerdem seien 11.000 zusätzliche Fahrzeuge angemietet worden, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Die Zahlen entsprechen dem Vorjahresniveau.

    Im Weihnachtsgeschäft geht es um die Monate November und Dezember, wenn die Menschen besonders viel im Internet shoppen - etwa bei der Rabattaktion Black Friday oder in den letzten Tagen vor Heiligabend.

    Die befristeten Arbeitsverträge der Saisonkräfte laufen vom Spätsommer bis zum Jahresende oder in einigen Fällen bis zum Januar - dies wegen der Beförderung von Retouren. Einige Saisonkräfte werden nach ihrem Weihnachtseinsatz unbefristet übernommen.

    Im bisherigen Jahresverlauf befördert DHL pro Arbeitstag im Schnitt 6,7 Millionen Pakete in Deutschland, in der Vorweihnachtszeit dürfte sich dieser Wert an Spitzentagen fast verdoppeln: 2024 waren es maximal mehr als 12 Millionen Sendungen an einem Tag.

    Die ganze Paketbranche hat alle Hände voll zu tun

    An Spitzentagen plant DHL Group rund 14.800 Zustelltouren und damit 5.000 mehr als an einem durchschnittlichen Tag. Die DHL-Konkurrenten rüsten sich ebenfalls für die starke Nachfrage. GLS setzt rund 5.000 zusätzliche Mitarbeitende und 2.000 Extra-Fahrzeuge ein.

    DHL ist mit großem Abstand Marktführer in Deutschlands Paketbranche, laut Bundesnetzagentur entfallen mehr als 40 Prozent der Sendungsmengen auf den Bonner Logistiker. Dahinter liegt der US-Konzern Amazon , der einen Teil der auf seiner Webseite bestellten Waren selbst befördert und auf einen Marktanteil von mehr als 15 Prozent kommt. Dann folgen DPD, Hermes, GLS, UPS und Fedex mit jeweils weniger als 15 Prozent.

    Damit die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig unter dem Tannenbaum liegen, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht bis zur letzten Minute warten: DHL empfiehlt, ein Paket spätestens bis zum 20. Dezember abzugeben, damit es rechtzeitig ankommt. Der 20. Dezember ist ein Samstag, Heiligabend ein Mittwoch. Bei GLS ist der 19. Dezember die Einsendefrist für eine pünktliche Zustellung bis Heiligabend./wdw/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 196,7 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,10 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 279,00USD was eine Bandbreite von +34,49 %/+41,60 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
