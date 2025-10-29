Plansecur warnt vor "Einkommens-Spar-Falle"
Kassel (ots) -
- Guter Tipp zum Weltspartag am 30. Oktober: Sparplan möglichst früh beginnen
- Sparverhalten hinkt oft der Einkommensentwicklung im Laufe des Lebens
hinterher
- Leiter Zentraler Vertrieb Volker Britt: "Zinseszinseffekt wird häufig
unterschätzt."
Viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich zwar im Laufe ihres Berufslebens über
ein steigendes Einkommen, passen ihr Sparverhalten aber der besseren
finanziellen Ausstattung nicht an. Das kann dazu führen, dass es nach der
Berufstätigkeit schwierig wird, den Lebensstandard, an den man sich über
Jahrzehnte hinweg gewöhnt hat, weiterhin aufrechtzuerhalten. Auf diese
"Einkommens-Spar-Falle" weist die konzernunabhängige Finanzberatungsgesellschaft
Plansecur hin. Die Beraterinnen und Berater stoßen laut Angaben bei
Kundengesprächen regelmäßig auf diese Situation.
- Guter Tipp zum Weltspartag am 30. Oktober: Sparplan möglichst früh beginnen
- Sparverhalten hinkt oft der Einkommensentwicklung im Laufe des Lebens
hinterher
- Leiter Zentraler Vertrieb Volker Britt: "Zinseszinseffekt wird häufig
unterschätzt."
Viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich zwar im Laufe ihres Berufslebens über
ein steigendes Einkommen, passen ihr Sparverhalten aber der besseren
finanziellen Ausstattung nicht an. Das kann dazu führen, dass es nach der
Berufstätigkeit schwierig wird, den Lebensstandard, an den man sich über
Jahrzehnte hinweg gewöhnt hat, weiterhin aufrechtzuerhalten. Auf diese
"Einkommens-Spar-Falle" weist die konzernunabhängige Finanzberatungsgesellschaft
Plansecur hin. Die Beraterinnen und Berater stoßen laut Angaben bei
Kundengesprächen regelmäßig auf diese Situation.
"Viele Menschen neigen bei steigendem Einkommen dazu, ihren Lebensstandard
anzuheben, passen jedoch ihr Anlageverhalten nur unzureichend an", berichtet
Volker Britt, Mitglied der Geschäftsleitung bei Plansecur, aus der
Beratungspraxis. Er stellt klar: "Dabei geht es nicht etwa darum, mehr Geld auf
einem Sparkonto anzusammeln, sondern sich mit individuell angepassten
Finanzanlagen wie beispielsweise Fondssparplänen auf das Alter vorzubereiten.
Hierbei gilt der Grundsatz: je früher, desto besser."
Die Zeit zwischen dem 25. und dem 35 Lebensjahr ist entscheidend
Plansecur gibt eine Beispielrechnung, die deutlich aufzeigt: Je früher im Leben
man mit intelligentem Sparen anfängt, desto stärker profitiert man vom Zins- und
vor allem vom Zinseszinseffekt.
Wenn man über 40 Jahre hinweg monatlich 100 Euro anspart, verfügt man am Ende
über ein Vermögen von ca. 147.000 Euro. Davon entfallen 48.000 Euro auf die
Einzahlungen, während rund 99.000 Euro aus den Zinsen herrühren. Dabei wird eine
Verzinsung von 5 Prozent jährlich zugrunde gelegt, was eine realistische Annahme
darstellt. Ein Anfangskapital wird in dieser Beispielrechnung nicht angesetzt.
Zum Vergleich: Wer zehn Jahre später beginnt und nur 30 Jahre lang monatlich 100
Euro einzahlt, kommt auf ein Endkapitel von ca. 83.000 Euro. Davon resultieren
36.000 Euro aus den Einzahlungen und 47.000 Euro aus Zinsen.
Volker Britt erläutert die Beispielrechnung: "Wenn man mit sagen wir 25 Jahren
statt mit 35 anfängt, zahlt man nur 12.000 Euro mehr ein, hat aber 52.000 Euro
mehr Zinsen. Oder anders ausgedrückt: auf den Altersabschnitt von 25 bis 35
Jahren entfallen 55 Prozent der Zinsen. Die ersten zehn Jahre machen also einen
entscheidenden Unterschied aus."
Plansecur empfiehlt folgenden Zinsrechner, um seine persönliche Situation
durchzurechnen: https://www.zinsen-berechnen.de/zinsrechner.php
"Der Weltspartag am 30. Oktober mag ein guter Anlass sein, sich mit den eigenen
Finanzen unter langfristigem Blickwinkel zu befassen", erklärt
Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser. Er gibt zu bedenken: "Finanzielle
Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, insbesondere in späteren Lebensjahren. Eine
frühzeitige Planung ist die beste Basis, um dieses Ziel spätestens im Alter zu
erreichen."
Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze
und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und
Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen
(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind
mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder
Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben
mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen
auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.
Bildmaterial für die Presse gibt es hier
(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .
Kontakt:
Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,
Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6147303
OTS: Plansecur KG
anzuheben, passen jedoch ihr Anlageverhalten nur unzureichend an", berichtet
Volker Britt, Mitglied der Geschäftsleitung bei Plansecur, aus der
Beratungspraxis. Er stellt klar: "Dabei geht es nicht etwa darum, mehr Geld auf
einem Sparkonto anzusammeln, sondern sich mit individuell angepassten
Finanzanlagen wie beispielsweise Fondssparplänen auf das Alter vorzubereiten.
Hierbei gilt der Grundsatz: je früher, desto besser."
Die Zeit zwischen dem 25. und dem 35 Lebensjahr ist entscheidend
Plansecur gibt eine Beispielrechnung, die deutlich aufzeigt: Je früher im Leben
man mit intelligentem Sparen anfängt, desto stärker profitiert man vom Zins- und
vor allem vom Zinseszinseffekt.
Wenn man über 40 Jahre hinweg monatlich 100 Euro anspart, verfügt man am Ende
über ein Vermögen von ca. 147.000 Euro. Davon entfallen 48.000 Euro auf die
Einzahlungen, während rund 99.000 Euro aus den Zinsen herrühren. Dabei wird eine
Verzinsung von 5 Prozent jährlich zugrunde gelegt, was eine realistische Annahme
darstellt. Ein Anfangskapital wird in dieser Beispielrechnung nicht angesetzt.
Zum Vergleich: Wer zehn Jahre später beginnt und nur 30 Jahre lang monatlich 100
Euro einzahlt, kommt auf ein Endkapitel von ca. 83.000 Euro. Davon resultieren
36.000 Euro aus den Einzahlungen und 47.000 Euro aus Zinsen.
Volker Britt erläutert die Beispielrechnung: "Wenn man mit sagen wir 25 Jahren
statt mit 35 anfängt, zahlt man nur 12.000 Euro mehr ein, hat aber 52.000 Euro
mehr Zinsen. Oder anders ausgedrückt: auf den Altersabschnitt von 25 bis 35
Jahren entfallen 55 Prozent der Zinsen. Die ersten zehn Jahre machen also einen
entscheidenden Unterschied aus."
Plansecur empfiehlt folgenden Zinsrechner, um seine persönliche Situation
durchzurechnen: https://www.zinsen-berechnen.de/zinsrechner.php
"Der Weltspartag am 30. Oktober mag ein guter Anlass sein, sich mit den eigenen
Finanzen unter langfristigem Blickwinkel zu befassen", erklärt
Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser. Er gibt zu bedenken: "Finanzielle
Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, insbesondere in späteren Lebensjahren. Eine
frühzeitige Planung ist die beste Basis, um dieses Ziel spätestens im Alter zu
erreichen."
Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze
und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und
Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen
(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind
mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder
Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben
mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen
auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.
Bildmaterial für die Presse gibt es hier
(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .
Kontakt:
Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,
Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6147303
OTS: Plansecur KG
Autor folgen