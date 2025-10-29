Plansecur warnt vor "Einkommens-Spar-Falle"

Kassel (ots) -



Guter Tipp zum Weltspartag am 30. Oktober: Sparplan möglichst früh beginnen

Sparverhalten hinkt oft der Einkommensentwicklung im Laufe des Lebens

hinterher

Leiter Zentraler Vertrieb Volker Britt: "Zinseszinseffekt wird häufig

unterschätzt."



Viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich zwar im Laufe ihres Berufslebens über

ein steigendes Einkommen, passen ihr Sparverhalten aber der besseren

finanziellen Ausstattung nicht an. Das kann dazu führen, dass es nach der

Berufstätigkeit schwierig wird, den Lebensstandard, an den man sich über

Jahrzehnte hinweg gewöhnt hat, weiterhin aufrechtzuerhalten. Auf diese

"Einkommens-Spar-Falle" weist die konzernunabhängige Finanzberatungsgesellschaft

Plansecur hin. Die Beraterinnen und Berater stoßen laut Angaben bei

Kundengesprächen regelmäßig auf diese Situation.





"Viele Menschen neigen bei steigendem Einkommen dazu, ihren Lebensstandard

anzuheben, passen jedoch ihr Anlageverhalten nur unzureichend an", berichtet

Volker Britt, Mitglied der Geschäftsleitung bei Plansecur, aus der

Beratungspraxis. Er stellt klar: "Dabei geht es nicht etwa darum, mehr Geld auf

einem Sparkonto anzusammeln, sondern sich mit individuell angepassten

Finanzanlagen wie beispielsweise Fondssparplänen auf das Alter vorzubereiten.

Hierbei gilt der Grundsatz: je früher, desto besser."



Die Zeit zwischen dem 25. und dem 35 Lebensjahr ist entscheidend



Plansecur gibt eine Beispielrechnung, die deutlich aufzeigt: Je früher im Leben

man mit intelligentem Sparen anfängt, desto stärker profitiert man vom Zins- und

vor allem vom Zinseszinseffekt.



Wenn man über 40 Jahre hinweg monatlich 100 Euro anspart, verfügt man am Ende

über ein Vermögen von ca. 147.000 Euro. Davon entfallen 48.000 Euro auf die

Einzahlungen, während rund 99.000 Euro aus den Zinsen herrühren. Dabei wird eine

Verzinsung von 5 Prozent jährlich zugrunde gelegt, was eine realistische Annahme

darstellt. Ein Anfangskapital wird in dieser Beispielrechnung nicht angesetzt.



Zum Vergleich: Wer zehn Jahre später beginnt und nur 30 Jahre lang monatlich 100

Euro einzahlt, kommt auf ein Endkapitel von ca. 83.000 Euro. Davon resultieren

36.000 Euro aus den Einzahlungen und 47.000 Euro aus Zinsen.



Volker Britt erläutert die Beispielrechnung: "Wenn man mit sagen wir 25 Jahren

statt mit 35 anfängt, zahlt man nur 12.000 Euro mehr ein, hat aber 52.000 Euro

mehr Zinsen. Oder anders ausgedrückt: auf den Altersabschnitt von 25 bis 35

Jahren entfallen 55 Prozent der Zinsen. Die ersten zehn Jahre machen also einen

entscheidenden Unterschied aus."



Plansecur empfiehlt folgenden Zinsrechner, um seine persönliche Situation

durchzurechnen: https://www.zinsen-berechnen.de/zinsrechner.php



"Der Weltspartag am 30. Oktober mag ein guter Anlass sein, sich mit den eigenen

Finanzen unter langfristigem Blickwinkel zu befassen", erklärt

Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser. Er gibt zu bedenken: "Finanzielle

Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, insbesondere in späteren Lebensjahren. Eine

frühzeitige Planung ist die beste Basis, um dieses Ziel spätestens im Alter zu

erreichen."



Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze

und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und

Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen

(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind

mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder

Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben

mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen

auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.



Bildmaterial für die Presse gibt es hier

(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .



