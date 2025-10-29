SBF: Effizienzsteigerungen erzielt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Verzögerungen bei Abruf-Aufträgen einen Umsatzrückgang auf 21,92 Mio. Euro (HJ 2024: 22,93 Mio. Euro) verbucht, das EBITDA wegen der gesteigerten Effizienz aber auf 0,44 Mio. Euro (HJ 2024: 0,10 Mio. Euro) verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei bei der operativen Ergebnisentwicklung zudem zu berücksichtigen, dass eine Einzelwertberichtigung auf eine Kundenforderung infolge der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens das Konzern-EBITDA über 0,40 Mio. Euro signifikant belastet habe. Korrigiert um diesen Sondereffekt betrage das bereinigte EBITDA 0,84 Mio. Euro, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,8 Prozent (HJ 2024: 0,40 Prozent) entspreche. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe der SBF-Konzern die bisherige Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Demnach rechne das Management für 2025 weiterhin mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 43,0 bis 46,0 Mio. Euro (GJ 2024: 47,20 Mio. Euro) und einem EBITDA im Bereich von 1,50 bis 2,50 Mio. Euro (GJ 2024: 0,56 Mio. Euro). Auch für das Geschäftsjahr 2026 strebe SBF eine erneute deutliche Profitabilitätsverbesserung an. Vor dem Hintergrund des negativen Ergebniseffekts aus der eingetretenen Einzelwertberichtigung bei einer Kundenforderung sowie den stärker als erwartet eingetretenen Umsatzeinbußen im Zuge des Hochlaufs der Lunux Lighting-Produktionskapazitäten habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr moderat nach unten angepasst. Diese Anpassung habe aber keinen wesentlichen Einfluss auf das bisherige Kursziel. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 12,00 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2025, 11:50 Uhr)



