    BERENBERG stuft SYMRISE AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 93,00 auf 91,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Zudem habe das Management die Jahreszielspanne für diese Kennziffer gesenkt. Das Geschäftsumfeld verschlechtere sich. Cazzol senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:22 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 75,60EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 91,60
    Kursziel alt: 93,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
