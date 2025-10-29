    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Wie Unternehmen mit Gamification eine offene Fehlerkultur fördern (FOTO)

    Rotenburg (ots) - Fehler gelten in vielen Betrieben noch immer als Schwäche,
    dabei sind sie die wertvollsten Lernmomente. Doch wie schafft man es, dass
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen mit Fehlversuchen umgehen, ohne Angst vor
    Konsequenzen zu haben? Immer mehr Unternehmen setzen auf Gamification: Lern- und
    Trainingssysteme, die mit spielerischen Elementen Experimentierfreude,
    Motivation und Teamgeist fördern.

    Serious (Escape) Games verwandeln Fehler in Erfahrung - Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter probieren mehr aus, lernen schneller und übernehmen Verantwortung.
    Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen mit Serious (Escape) Games eine moderne
    Fehlerkultur aufbauen, in der es nicht um Schuld, sondern um Verbesserung geht -
    jeder Fehler bringt das Team einem optimalen Ergebnis näher.

    Warum eine moderne Fehlerkultur entscheidend ist

    In Zeiten des Fachkräftemangels zählt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
    und umso wichtiger ist ein Umfeld, in dem Fehlversuche nicht bestraft, sondern
    als Lernchancen verstanden werden. Wo Angst vor Konsequenzen herrscht, leiden
    Motivation, Innovation und Teamgeist. Eine offene Fehlerkultur dagegen stärkt
    Mut, Neugier und den Willen zur Verbesserung.

    Fehler haben aber auch eine wirtschaftliche Dimension: Wiederholte oder
    unreflektierte Pannen kosten Zeit, Geld und Vertrauen. Wer sie systematisch
    analysiert, verbessert Prozesse und steigert die Qualität. Ein Beispiel: Fällt
    einem Monteur ein Werkzeug in ein Bauteil, das später Schaden verursacht, liegt
    das Problem meist im Prozess, nicht bei der Person. Wird das Werkzeug künftig
    auffällig markiert und die Qualitätskontrolle angepasst, verwandelt sich ein
    Missgeschick in einen nachhaltigen Lerneffekt.

    Offener Umgang mit Fehlern durch spielerisches Lernen

    Doch wie gelingt es, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen mit Fehlern
    umgehen? Genau hier setzen Serious (Escape) Games an: Sie schaffen geschützte
    Räume - digital oder real -, in denen das Scheitern Teil des Lernprozesses ist.

    Entscheidend ist dabei die Reflexion. Erst das bewusste Hinterfragen des eigenen
    Handelns führt zu einem echten Erkenntnisgewinn. Durch diese Kombination aus
    Handlung, Erfahrung und Nachbereitung entsteht eine Form des Lernens, die
    langfristig wirkt - ohne Angst, ohne Belehrung, aber mit Verantwortung.

    Hochwertige Serious (Escape) Games als Fundament moderner Unternehmenskultur

    Gamification verleiht Lernprozessen Struktur, Dynamik und Motivation. Im
    Gegensatz zu klassischen Schulungsformaten, bei denen Mitarbeitende häufig
    passiv konsumieren, aktiviert spielerisches Lernen mehrere Sinne gleichzeitig.
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
