Grade-Control-Bohrungen in der Moss-Main-Zone definieren weiterhin hochgradige Scherzonen – 69,65 m mit 1,63 g/t Au ab 4,35 m, einschließlich 10,0 m mit 7,09 g/t Au

VANCOUVER, B.C., 29. Oktober 2025: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) („Gold X2” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldshore-resources-more-exploration ... -) freut sich, die nächsten Untersuchungsergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm zur Qualitätskontrolle bekannt zu geben, bei dem dreizehn flache Bohrlöcher auf die Rand- bis Kernscheren innerhalb der Hauptzone des Moss-Goldprojekts im Nordwesten von Ontario, Kanada (das „Moss-Goldprojekt”), abzielen.

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2, erklärte: „Unsere neuesten Bohrergebnisse belegen weiterhin die hervorragende Kontinuität der Mineralisierung in der Hauptzone von Moss. Diese Ergebnisse bestätigen unser geologisches Modell, das wir in unserer bevorstehenden Mineralressourcenschätzung verwenden werden, die zusammen mit der PEA veröffentlicht wird. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Bohrungen zur Qualitätskontrolle dazu beitragen, den Abstand für das Infill-Bohrprogramm zu definieren, während wir darauf hinarbeiten, die Lagerstätte Moss in Richtung einer zukünftigen Machbarkeitsstudie voranzubringen.”

Highlights

- Die Protokollierung des Gehaltskontrollprogramms in Moss Main hat stark kontinuierliche lithologische Domänen und nachvollziehbare Scherungskorridore in Verbindung mit hochgradigen mineralisierten Abschnitten aufgezeigt.

- Die Ergebnisse aus dreizehn Bohrlöchern bestätigen weiterhin das Vorhandensein eines oberflächennahen hochgradigen mineralisierten Kerns im Zentrum der Zone Moss Main, der zuvor hauptsächlich durch historische Bohrungen definiert wurde. Ausgewählte Bohrschnitte umfassen:

31,3 m mit 1,92 g/t Au ab 48,7 m in MMD-25-199, einschließlich 11,0 m mit 4,58 g/t Au ab 69,0 m



73,25 m mit 1,01 g/t Au ab 9,75 m in MMD-25- 219, einschließlich 39,0 m mit 1,28 g/t Au ab 20,0 m und



51,05 m mit 1,08 g/t Au ab 33,85 m in MMD-25-221, einschließlich 10,0 m mit 2,32 g/t Au ab 65,0 m



19,0 m mit 2,75 g/t Au ab 163,0 m in MMD-25-223, einschließlich 6,0 m mit 7,84 g/t Au ab 166,0 m



69,65 m mit 1,63 g/t Au ab 4,35 m in MMD-25-227, einschließlich 10,0 m mit 7,09 g/t Au ab 13,0 m



80,2 m mit 1,23 g/t Au ab 15,0 m in MMD-25-229, einschließlich 16,0 m mit 1,69 g/t Au ab 17,0 m und 20,0 m mit 2,47 g/t Au ab 44,0 m



Technischer Überblick

Die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms zur Qualitätskontrolle sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt. Abbildung 1 zeigt die Lage der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher im Verhältnis zum Bohrprogramm zur Qualitätskontrolle von Moss Main. Abbildung 2 zeigt einen Querschnitt der Bohrlöcher MMD-25-227, MMD-25-229, MMD-25-231 und MMD-25-233 (Analysen stehen noch aus), die den drittöstlichsten Abschnitt des Bohrmusters darstellen. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst, die bedeutende Abschnitte (Tabelle 1) und Bohrlochstandorte (Tabelle 2) enthalten.

Abbildung 1: Veranschaulicht das Bohrprogramm zur Qualitätskontrolle von Moss Main.

Abbildung 2: Zeigt einen Typusabschnitt mit gemeldeten Abschnitten im Verhältnis zum Blockmodell. Hinweis: Das Blockmodell enthält Volumen, die im Abschnitt nicht dargestellt werden können.

Zur Vorbereitung der Infill-Bohrkampagne wurden zwei Bohrprogramme zur Qualitätskontrolle konzipiert, eines für die Zone Main und eines für die Zone QES. Das Muster der Zone Main umfasst ein Gebiet, das sich über 100 Meter entlang des Streichs, 80 Meter quer zum Streich und 170 bis 190 Meter in die Tiefe erstreckt. Die Bohrlöcher sind in einem rautenförmigen Muster im Abstand von 12,5 Metern angeordnet. Alle Bohrlöcher im Muster der Zone Main wurden fertiggestellt, sodass die Bohrarbeiten nun auf das Muster der Zone QES verlagert wurden.

Diese Programme zielen darauf ab, das Verhalten der Goldmineralisierung auf kurze Distanz zu untersuchen und Informationen für die Bestimmung des optimalen Bohrungsabstands zu liefern, um die abgeleiteten Mineralressourcen in angezeigte Mineralressourcen umzuwandeln und so das bevorstehende Infill-Programm vorzubereiten. Darüber hinaus wird die verbleibende Hälfte des Kerns das erforderliche Probenvolumen für die bevorstehenden metallurgischen Studien auf Machbarkeitsniveau liefern. Schließlich bietet die engmaschige Bohrung eine Präzision auf Bergbau-Niveau, die das Risiko der Mineralressourcenschätzung verringert.

Die Logging-Daten aus den dreizehn hierin beschriebenen Bohrlöchern und den vorherigen achtzehn Bohrlöchern ( Pressemitteilung vom 10. September 2025 ) zeigen eine gute Kontinuität der lithologischen und Scherungsdomänen, was den Prozess der Ressourcenschätzung unterstützt. Die Bohrungen haben eine vorhersehbare geologische Abfolge von Norden nach Süden eines 15 bis 25 m breiten dazitischen Vulkanpakets vor einem 100 m breiten, lokal gescherten, epidot-chloritveränderten mafischen Diorit mit zwei 10 bis 20 m breiten serizit-siliziumdioxid-chloritveränderten gescherten Dioritgängen und zwei 10 bis 20 m breiten serizit-Hämatit-Siliziumdioxid-veränderten, gescherten Granodiorit-Gängen. Die Bohrungen haben außerdem einen 3–4 m breiten, flach einfallenden mafischen Gang definiert.

Es wurden drei unabhängige Scherungskorridore definiert, die die primären hochgradigen mineralisierten Abschnitte begrenzen, wobei zwischen den Korridoren zusätzliche miteinander verbundene kleinere Scherungszonen festgestellt wurden, die mit einer niedriggradigen Goldmineralisierung in Verbindung stehen.

Die mineralisierten Abschnitte sind mäßig bis stark geschert und entweder serizit-chlorit- oder serizit-silikat-hämatitverändert mit Pyrit- und Chalkopyritmineralisierung. Die neuen Bohrlöcher bestätigen unsere Annahme, dass lithologische Einheiten und Scherzonen vertikal und horizontal über die Abschnitte hinweg verfolgbar sind, wobei eine leicht verbesserte Kontinuität entlang der flach abfallenden Lineationsstruktur festgestellt wurde.

Mehrere Bohrlöcher ergaben Abschnitte über dem Cutoff-Gehalt von 30 g/t innerhalb des hochgradigen Scherkorridors, der historisch von der untertägigen Explorationsstrecke abgestochen wurde, darunter 31,3 m mit 1,99 g/t Au (Cutoff-Gehalt von 1,92 g/t) auf 48,7 m, einschließlich 11,0 m mit 4,76 g/t Au (Cutoff-Gehalt von 4,58 g/t) auf 69,0 m in MMD-25-199, 19,0 m mit 4,52 g/t Au (2,75 g/t) ab 163,0 m, einschließlich 6,0 m mit 13,5 g/t Au (7,84 g/t) ab 166,0 m in MMD-25-223, und 69,65 m mit 3,20 g/t Au (1,63 g/t Cut) ab 4,35 m, einschließlich 10,0 m mit 18,0 g/t Au (7,09 g/t Cut) ab 13,0 m in MMD-25-227. Die Kontinuität dieser sehr hochgradigen Scherzonen ist vielversprechend, wobei die Weiterverfolgung separater, weniger dicht bebohrter hochgradiger Scherzonen im Rahmen des bevorstehenden Infill-Bohrprogramms abgeschlossen werden soll.

Abbildung 3: Bohrloch MMD-25-227: Hochgradiger Abschnitt eines mäßig gescherten und serizit-chlorit-silikatveränderten mineralisierten Diorits mit einem Abschnitt von 10,0 m mit 7,09 g/t Au (18,0 g/t Au ungeschnitten) ab 13,0 m, einschließlich 1,25 m mit 17,25 g/t Au ab 17,75 m und 1,2 m mit 30 g/t Au (121 g/t ungeschnitten) ab 20,55 m.

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte

BOHRLOCH-ID VON BIS LÄNGE (m) TATSÄCHLICHE BREITE (m) ABBAUGRAD (g/t Au) UNGESCHNITTENER GEHALT (g/t Au) MMD-25-199 5,00 42,55 37,55 26,8 0,62 0,62 MMD-25-199 20,00 27,00 7,00 5,0 1,11 1,11 MMD-25-199 48,70 80,00 31,30 22,5 1,92 1,99 MMD-25-199 69,00 80,00 11,00 7,9 4,58 4,76 MMD-25-199 93,00 102,90 9,90 7,2 0,40 0,40 MMD-25-199 111,20 117,80 6,60 4,8 0,47 0,47 MMD-25-199 126,00 132,00 6,00 4,4 1,73 1,73 MMD-25-199 126,00 130,00 4,00 2,9 2,26 2,26 MMD-25-218 9,00 15,00 6,00 4,2 0,37 0,37 MMD-25-218 28,10 35,00 6,90 4,9 1,18 1,18 MMD-25-218 28,10 35,00 6,90 4,9 1,18 1,18 MMD-25-218 41,80 104,65 62,85 44,7 0,61 0,61 MMD-25-218 41,80 45,00 3,20 2,3 1,06 1,06 MMD-25-218 62,00 68,05 6,05 4,3 1,78 1,78 MMD-25-218 80,35 84,00 3,65 2,6 1,29 1,29 MMD-25-218 111,00 114,00 3,00 2,1 1,18 1,18 MMD-25-218 112,00 114,00 2,00 1,4 1,42 1,42 MMD-25-218 121,75 125,00 3,25 2,3 0,41 0,41 MMD-25-218 132,00 177,00 45,00 32,5 0,76 0,76 MMD-25-218 132,00 134,00 2,00 1,4 1,72 1,72 MMD-25-218 138,00 148,50 10,50 7,6 1,54 1,54 MMD-25-218 170,00 172,00 2,00 1,4 2,00 2,00 MMD-25-218 185,90 191,85 5,95 4,3 1,34 1,34 MMD-25-218 185,90 191,85 5,95 4,3 1,34 1,34 MMD-25-219 9,75 83,00 73,25 52,3 1,01 1,01 MMD-25-219 12,00 17,00 5,00 3,6 1,07 1,07 MMD-25-219 20,00 59,00 39,00 27,8 1,28 1,28 MMD-25-219 66,00 70,00 4,00 2,9 1,78 1,78 MMD-25-219 108,00 130,00 22,00 16,0 1,80 1,80 MMD-25-219 110,00 112,00 2,00 1,4 2,20 2,20 MMD-25-219 119,00 129,00 10,00 7,3 2,94 2,94 MMD-25-219 136,00 138,00 2,00 1,5 0,36 0,36 MMD-25-219 150,00 152,00 2,00 1,5 0,67 0,67 MMD-25-220 2,45 9,00 6,55 4,6 0,41 0,41 MMD-25-220 32,00 40,00 8,00 5,7 0,46 0,46 MMD-25-220 56,00 58,00 2,00 1,4 0,60 0,60 MMD-25-220 67,30 75,40 8,10 5,9 0,31 0,31 MMD-25-220 84,00 99,50 15,50 11,2 1,02 1,02 MMD-25-220 91,00 99,50 8,50 6,2 1,52 1,52 MMD-25-220 120,00 125,00 5,00 3,6 0,66 0,66 MMD-25-220 133,00 177,00 44,00 32,3 1,09 1,09 MMD-25-220 139,00 176,00 37,00 27,1 1,23 1,23 MMD-25-220 183,00 196,00 13,00 9,6 0,44 0,44 MMD-25-220 209,00 222,00 13,00 9,6 0,57 0,57 MMD-25-221 33,85 84,90 51,05 35,9 1,08 1,08 MMD-25-221 34,55 40,00 5,45 3,8 2,20 2,20 MMD-25-221 65,00 75,00 10,00 7,1 2,32 2,32 MMD-25-221 103,00 119,00 16,00 11,4 1,10 1,10 MMD-25-221 103,00 116,00 13,00 9,2 1,30 1,30 MMD-25-221 134,00 137,00 3,00 2,1 0,35 0,35 MMD-25-221 146,55 159,00 12,45 8,9 1,89 1,89 MMD-25-221 146,55 158,00 11,45 8,2 1,99 1,99 MMD-25-221 171,00 173,00 2,00 1,4 0,59 0,59 MMD-25-221 180,00 183,00 3,00 2,2 0,71 0,71 MMD-25-222 7,00 14,00 7,00 5,0 0,51 0,51 MMD-25-222 35,00 37,35 2,35 1,7 2,63 2,63 MMD-25-222 46,00 55,00 9,00 6,5 0,46 0,46 MMD-25-222 68,00 75,45 7,45 5,4 0,85 0,85 MMD-25-222 90,00 93,00 3,00 2,2 0,55 0,55 MMD-25-222 99,00 128,00 29,00 21,1 0,93 0,93 MMD-25-222 107,60 114,65 7,05 5,1 1,66 1,66 MMD-25-222 122,00 128,00 6,00 4,4 1,49 1,49 MMD-25-222 140,50 154,00 13,50 9,9 0,39 0,39 MMD-25-222 171,00 188,10 17,10 12,6 0,55 0,55 MMD-25-222 181,00 183,00 2,00 1,5 1,46 1,46 MMD-25-222 224,00 227,00 3,00 2,2 0,33 0,33 MMD-25-223 17,00 26,70 9,70 6,8 2,00 2,00 MMD-25-223 40,20 47,00 6,80 4,8 0,35 0,35 MMD-25-223 60,00 64,00 4,00 2,9 0,87 0,87 MMD-25-223 84,00 106,00 22,00 15,8 1,20 1,20 MMD-25-223 85,00 96,00 11,00 7,9 2,03 2,03 MMD-25-223 123,00 134,00 11,00 8,0 0,69 0,69 MMD-25-223 128,00 130,00 2,00 1,5 1,76 1,76 MMD-25-223 163,00 182,00 19,00 14,0 2,75 4,52 MMD-25-223 166,00 172,00 6,00 4,4 7,84 13,5 MMD-25-223 199,00 207,00 8,00 5,9 1,15 1,15 MMD-25-223 199,00 205,25 6,25 4,6 1,29 1,29 MMD-25-225 10,00 20,00 10,00 7,1 2,49 2,49 MMD-25-225 11,00 20,00 9,00 6,4 2,68 2,68 MMD-25-225 25,45 32,20 6,75 4,8 0,73 0,73 MMD-25-225 37,75 50,00 12,25 8,8 0,72 0,72 MMD-25-225 46,00 49,00 3,00 2,2 1,49 1,49 MMD-25-225 70,00 73,00 3,00 2,2 0,46 0,46 MMD-25-225 83,75 87,00 3,25 2,4 3,38 3,38 MMD-25-225 83,75 87,00 3,25 2,4 3,38 3,38 MMD-25-225 108,00 116,00 8,00 5,8 1,03 1,03 MMD-25-225 109,00 112,00 3,00 2,2 2,20 2,20 MMD-25-225 127,00 130,45 3,45 2,5 0,68 0,68 MMD-25-225 143,00 154,00 11,00 8,1 1,87 1,87 MMD-25-225 143,00 145,25 2,25 1,7 3,05 3,05 MMD-25-225 177,00 199,00 22,00 16,4 1,42 1,42 MMD-25-225 185,00 198,20 13,20 9,9 2,17 2,17 MMD-25-225 221,00 231,00 10,00 7,5 0,52 0,52 MMD-25-226 6,00 8,80 2,80 2,0 1,12 1,12 MMD-25-226 14,65 24,20 9,55 6,8 0,76 0,76 MMD-25-226 17,20 19,50 2,30 1,6 1,85 1,85 MMD-25-226 33,00 42,00 9,00 6,4 0,42 0,42 MMD-25-226 73,65 83,00 9,35 6,7 0,38 0,38 MMD-25-226 89,00 122,00 33,00 23,6 1,00 1,00 MMD-25-226 89,00 91,00 2,00 1,4 3,63 3,63 MMD-25-226 104,00 113,10 9,10 6,5 1,78 1,78 MMD-25-226 129,00 142,00 13,00 9,3 1,72 1,72 MMD-25-226 158,00 184,00 26,00 18,8 0,42 0,42 MMD-25-226 202,40 220,00 17,60 12,8 0,35 0,35 MMD-25-227 4,35 74,00 69,65 49,1 1,63 3,20 MMD-25-227 5,00 9,45 4,45 3,1 1,28 1,28 MMD-25-227 13,00 23,00 10,00 7,0 7,09 18,0 MMD-25-227 38,00 42,00 4,00 2,8 1,18 1,18 MMD-25-227 52,20 61,60 9,40 6,7 1,55 1,55 MMD-25-227 82,00 87,00 5,00 3,6 0,80 0,80 MMD-25-227 100,10 118,00 17,90 12,9 1,56 1,56 MMD-25-227 103,00 114,35 11,35 8,2 2,21 2,21 MMD-25-227 134,15 145,65 11,50 8,3 1,14 1,14 MMD-25-227 135,25 137,80 2,55 1,8 2,76 2,76 MMD-25-229 15,00 95,20 80,20 56,5 1,23 1,23 MMD-25-229 17,00 33,00 16,00 11,2 1,69 1,69 MMD-25-229 44,00 64,00 20,00 14,1 2,47 2,47 MMD-25-229 102,00 113,00 11,00 7,9 1,17 1,17 MMD-25-229 102,00 111,00 9,00 6,4 1,25 1,25 MMD-25-229 120,00 139,00 19,00 13,7 1,98 1,98 MMD-25-229 128,00 136,00 8,00 5,8 4,00 4,00 MMD-25-229 154,00 168,00 14,00 10,2 0,96 0,96 MMD-25-229 159,00 161,00 2,00 1,5 1,08 1,08 MMD-25-230 24,00 31,00 7,00 5,0 0,41 0,41 MMD-25-230 43,55 46,30 2,75 2,0 0,87 0,87 MMD-25-230 62,00 99,00 37,00 26,6 0,92 0,92 MMD-25-230 65,00 67,75 2,75 2,0 2,19 2,19 MMD-25-230 85,00 92,00 7,00 5,0 2,14 2,14 MMD-25-230 106,00 116,00 10,00 7,2 0,62 0,62 MMD-25-230 136,00 148,00 12,00 8,7 0,90 0,90 MMD-25-230 141,25 147,00 5,75 4,2 1,21 1,21 MMD-25-230 155,00 174,00 19,00 13,8 1,37 1,37 MMD-25-230 156,00 163,00 7,00 5,1 2,60 2,60 MMD-25-230 195,00 202,00 7,00 5,1 1,35 1,35 MMD-25-230 199,00 202,00 3,00 2,2 2,32 2,32 MMD-25-231 41,00 50,00 9,00 6,3 0,37 0,37 MMD-25-231 56,35 65,00 8,65 6,1 0,45 0,45 MMD-25-231 71,00 92,00 21,00 14,9 0,51 0,51 MMD-25-231 78,00 81,00 3,00 2,1 1,45 1,45 MMD-25-231 110,00 129,00 19,00 13,7 1,33 1,33 MMD-25-231 110,00 112,00 2,00 1,4 2,09 2,09 MMD-25-231 120,00 127,00 7,00 5,0 2,29 2,29 MMD-25-231 151,00 177,00 26,00 18,9 1,22 1,22 MMD-25-231 156,00 163,00 7,00 5,1 2,49 2,49 MMD-25-231 170,00 173,00 3,00 2,2 2,92 2,92 MMD-25-231 190,00 193,00 3,00 2,2 0,37 0,37 Die oben berechneten Abschnitte wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au, einem oberen Cutoff-Gehalt von 30 g/t Au und einem maximalen internen Abraumintervall von 5 Metern berechnet. Die schattierten Intervalle sind Abschnitte, die mit einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au berechnet wurden. Die fettgedruckten Intervalle sind solche mit einem Gehaltsdickenfaktor von mehr als 20 Gramm x Meter/Tonne Gold. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind ungefähre Angaben und basieren auf der Annahme eines subvertikalen Körpers.

Tabelle 2: Bohrkragen

BOHRUNG OST NORD RL AZIMUT NEIGUNG EOH MMD-25-199 668.833 5.379.122 430 149,5 -44,6 141,00 MMD-25-218 668.819 5.379.165 433 148,9 -45,6 195,00 MMD-25-219 668.901 5.379.182 431 150,4 -45,4 162,00 MMD-25-220 668.810 5.379.181 435 150,6 -45,0 222,00 MMD-25-221 668.892 5.379.197 431 150,3 -46,0 186,00 MMD-25-222 668.813 5.379.192 437 149,8 -44,9 231,00 MMD-25-223 668.883 5.379.213 432 149,4 -45,1 207,00 MMD-25-225 668.874 5.379.227 433 150,7 -44,8 231,00 MMD-25-226 668.825 5.379.189 437 149,5 -45,2 222,00 MMD-25-227 668.898 5.379.170 431 149,1 -45,5 150,00 MMD-25-229 668.889 5.379.185 431 151,4 -45,5 171,00 MMD-25-230 668.822 5.379.177 435 149,7 -44,9 207,00 MMD-25-231 668.880 5.379.201 431 150,5 -45,5 195,00

Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Moss sind in einem technischen Bericht mit Stichtag 31. Januar 2024 enthalten, der gemäß den NI 43-101-Standards erstellt wurde und unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt ist.

Analytische und QA/QC-Verfahren

Der Bohrkern mit HQ-Durchmesser wurde mit ACTIII oder gleichwertigen Werkzeugen ausgerichtet und in der Kernlagerhalle validiert. Alle Kerne wurden knapp neben der Kernausrichtungslinie (am Boden des Bohrlochs) in zwei Hälften gesägt, wobei die rechte Hälfte (mit Blick in das Bohrloch) des Kerns in Beutel verpackt und an ein externes Analyselabor geschickt wurde. Die linke Hälfte des Kerns wurde in Kernkästen zurückgebracht und wird in der Kernlagerhalle von Gold X2 in Kashabowie gelagert.

Alle Proben wurden zur Vorbereitung an ALS Geochemistry in Thunder Bay geschickt und die Analyse wurde in der Analyselabor von ALS Vancouver durchgeführt. ALS ist vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Mineralanalyse-Prüflaboren und CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Proben wurden mittels Feuerprobe mit AA-Abschluss auf Gold und mittels ICP-MS nach vierfacher Säureaufschluss auf 48 Pathfinder-Elemente analysiert. Proben mit einem Gehalt von über 10 ppm Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht.

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC) von ALS hat Gold X2 ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einem qualifizierten und unabhängigen Dritten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden empfangen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und anhand unserer festgelegten Richtlinien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen den branchenüblichen Best Practices für die analytische Qualitätskontrolle entsprechen. Zertifizierte Referenzmaterialien gelten als akzeptabel, wenn die zurückgemeldeten Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Werts liegen. Zusätzlich zu den zertifizierten Referenzmaterialien werden zertifizierte Blindmaterialien in den Probenstrom aufgenommen, um die Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse der Blindmaterialien werden auf der Grundlage bewertet, dass das zurückgemeldete Gold-Ergebnis weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode beträgt. Die Ergebnisse des laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Gold X2 gemeldet.

Aktienzuteilung an Management und Berater

Gold X2 gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen gemäß seinem Omnibus-Incentive-Plan insgesamt 550.000 Aktienoptionen (die „Aktienoptionen“) gewährt hat, von denen 300.000 an den Interim-CFO des Unternehmens und insgesamt 250.000 an Berater des Unternehmens gewährt wurden. Jede Aktienoption kann zu einem Preis von 0,51 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden und läuft am 29. Oktober 2030 aus.

Das Unternehmen hat außerdem insgesamt 50.000 Restricted Share Units („RSUs“) an den Interim-CFO des Unternehmens gewährt, die zwölf Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar werden. Jede unverfallbare RSU berechtigt den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die Gewährung von RSUs unterliegt dem Omnibus-Incentive-Plan des Unternehmens.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice President Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die offengelegten Daten überprüft. Um die Informationen zum Winterbohrprogramm im Goldprojekt Moss zu überprüfen, hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht, die Protokollierung, Probenahme, Schüttdichte, Kernschnitte und Probenversandprozesse mit den verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort besprochen und überprüft, die Untersuchungs- und QA/QC-Ergebnisse mit den verantwortlichen Mitarbeitern besprochen und überprüft sowie die Begleitdokumentation, einschließlich der Bohrlochposition und -ausrichtung sowie der Berechnungen der signifikanten Untersuchungsintervalle, überprüft. Darüber hinaus hat er die Gesundheits- und Sicherheits richtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gemeinden, in denen das Projekt durchgeführt wird, über die Planung und Umsetzung des Bohrprogramms beraten, insbesondere im Hinblick auf dessen Auswirkungen auf die Umwelt und die Sanierungsprotokolle des Unternehmens.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Es wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 75 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt über 255.000 Meter Bohrungen umfasst. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) gemäß NI 43-101 für 2024 wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au in 38,96 Millionen Tonnen und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,11 g/t Au in 146,24 Millionen Tonnen erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen und ist eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten, die in diesem Zyklus für die Erschließung vorgesehen sind. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: „Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada” vom 20. März 2024 mit einem Stichtag vom 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E: mhenrichsen@goldx2.com

W: www.goldx2.com

T: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet oder darauf hinweisen, dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten würden“, „eintreten könnten“ oder „eintreten sollten“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss, zur potenziellen Mineralisierung im Goldprojekt Moss auf Grundlage des Winterbohrprogramms, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen, zur Verbesserung des Goldprojekts Moss, Aussagen zu den zukünftigen Bohrplänen des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Vorteile und Ergebnisse dieser Bohrungen, das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Moss und die Tatsache, dass die Ergebnisse das wirtschaftliche Potenzial der Lagerstätte in Zukunft erheblich beeinflussen könnten; das Potenzial für ein viel größeres mineralisiertes System, das in naher Zukunft durch zusätzliche Bohrungen weiterverfolgt werden soll; sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören unter anderem: Unsicherheiten und Schwankungen bei der Schätzung von Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss wird nicht wie erwartet durchgeführt; das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seinen Betrieb fortzusetzen, die jedoch möglicherweise nicht zum erforderlichen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sind; die wirtschaftliche Leistung der Lagerstätte entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen des Managements; die Explorationsarbeiten des Unternehmens möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse liefern; schwankende Goldpreise; unbekannte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nicht-Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Auflagen; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verwerfungen; globale Finanzlage; nicht versicherte Risiken; Risiken des Klimawandels; Wettbewerb durch andere Unternehmen und Einzelpersonen; Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen; begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; Eingriffe durch Nichtregierungsorganisationen; Risiken durch externe Auftragnehmer; die Aktienmärkte haben Schwankungen erfahren, die oft nichts mit der Leistung der Unternehmen zu tun hatten, und diese Schwankungen können sich unabhängig von der operativen Leistung des Unternehmens nachteilig auf den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca erläutert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements. Es wurden bestimmte wesentliche Annahmen hinsichtlich dieser zukunftsgerichteten Aussagen getroffen, darunter unter anderem Annahmen bezüglich: des zukünftigen Goldpreises; der voraussichtlichen Kosten und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations-, Erschließungs- und Abbauaktivitäten durchzuführen; die Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; den Zeitplan und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen sie basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens; die rechtzeitige Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen ( ); die Kosten für den Betrieb und die Explorationsausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu beschaffen; die Übereinstimmung der Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens; die Erzielung der erwarteten Ergebnisse durch die Explorationsarbeiten des Unternehmens; und das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen oder Störungen, die das Unternehmen oder seine Grundstücke beeinträchtigen könnten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

