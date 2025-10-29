BERENBERG stuft DANONE auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 81,70 auf 82,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vergleichbare Umsatz des Lebensmittelkonzerns sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 77,58EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82,40
Kursziel alt: 81,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
