BERENBERG stuft DANONE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 81,70 auf 82,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vergleichbare Umsatz des Lebensmittelkonzerns sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 ein wenig./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 77,58EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82,40

Kursziel alt: 81,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,40 € , was eine Steigerung von +5,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer