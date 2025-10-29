AKTIE IM FOKUS
DWS setzen sich nach guten Zahlen an MDax-Spitze
- DWS Quartalszahlen beeindrucken Anleger, Aktien steigen.
- Titel erreichen 4% Plus, Spitzenplatz im MDax.
- Analysten optimistisch, Jahresziele gut erreichbar.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der DWS haben die Anleger am Mittwoch honoriert. Die Titel der Fondstochter der Deutschen Bank drohten zwar zwischenzeitlich etwas an Schwung zu verlieren, im Lauf des Vormittags zogen sie jedoch wieder an und übertrafen mit einem Spitzenplus von 5 Prozent ihren Anstieg in den Anfangsminuten. Zuletzt bewegten sie sich dann 4 Prozent höher bei 54,75 Euro. Dies brachte ihnen den Spitzenplatz im MDax ein.
Die Fondsgesellschaft punktete mit ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung. Analysten äußerten sich schon in ersten Kommentaren zuversichtlich: So sprach Jefferies-Experte Tom Mills von starken Quartalszahlen, mit denen das Unternehmen gut in der Spur sei mit Blick auf die Jahresziele. Mandeep Jagpal von RBC bezifferte, das bereinigte Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen um 7 Prozent übertroffen.
Angeliki Bairaktari von JPMorgan zielte auch auf das Vorsteuerergebnis ab und erwähnte, die DWS-Aktien hätten sich in diesem Jahr bislang viel besser geschlagen als andere Werte im Sektorindex Stoxx Europe 600 Financial Services. Dieser hat 2025 bislang nur 6 Prozent zugelegt, während DWS mittlerweile auf ein Jahresplus von 37 Prozent kommt. Die Aktien behalten ihr Rekordhoch von 56,35 Euro in Reichweite, das vor knapp drei Wochen aufgestellt wurde./tih/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 30.218 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 10,94 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -8,42 %/+4,40 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DWS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DWS hat heute top Zahlen geliefert. Kursplus 3,7 % , immerhin. Kurs geht Richtung 60 Euro. Hoffe, die zahlen eine ordentliche, erneut höhere Dividende für 2025 oder nochmal eine Sonderdividende, das würde den Kurs zusätzlich pushen.
Einen möglichen Zukauf in Asien halte ich für eine "Nebelkerze".