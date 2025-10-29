    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Gewinne - Quartalsberichtssaison und Fed im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Märkte mit leichten Gewinnen am Mittwoch.
    • EuroStoxx 50 steigt um 0,45 Prozent auf 5.730,05.
    • Wichtige Unternehmenszahlen und Fed-Zinsentscheidung stehen an.
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - Quartalsberichtssaison und Fed im Fokus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leichte Gewinne verzeichnet. Sie folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street, wobei der Schwung gebremst war.

    Der EuroStoxx 50 stieg bis zum Mittag um 0,45 Prozent auf 5.730,05 Punkte. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,58 Prozent auf 9.752,62 Punkte, während der Schweizer SMI kaum verändert tendierte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    584,57€
    Basispreis
    3,54
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    498,81€
    Basispreis
    4,10
    Ask
    × 11,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft , Alphabet und Meta - allesamt an diesem Mittwochabend -, kämen in einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte.

    Die Entwicklung der Einzelsektoren spiegelte die Zahlen der Unternehmen wider. Der Autosektor profitierte von den Gewinnen von Mercedes-Benz . Der Quartalsbericht war nach Ansicht von Analysten stark ausgefallen, was die Aktie um 5,7 Prozent steigen ließ.

    Im Technologiesektor ragten Adyen hervor. Besser als erwartet ausgefallene Umsatzzahlen im dritten Quartal ließen die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters um 7,5 Prozent steigen.

    Eine Anhebung der Jahresziele beflügelte die Aktien von GSK . Ihr Kurs kletterte um 2,2 Prozent. Analysten wie etwa Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan lobten die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr.

    Im Bankensektor waren Santander gefragt. Ein starkes US-Geschäft hatte der spanischen Großbank zu einem überraschend guten Quartal verholfen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, ebenso das Ziel, über zwei Jahre insgesamt 10 Milliarden Euro an Aktienrückkäufen zu tätigen. Die Aktie kletterte um 4,2 Prozent.

    Nicht ganz so gut sah es bei einem anderen Finanzwert aus. Bei der UBS bröckelten die frühen Gewinne über den Vormittag ab und der Wert verlor 0,6 Prozent. Eigentlich hatte das Institut starke Zahlen deutlich über den Erwartungen abgeliefert und macht zudem Fortschritte bei der Credit-Suisse-Integration./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 8,962 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +4,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,48 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 653,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +36,77 %/+44,25 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Leichte Gewinne - Quartalsberichtssaison und Fed im Fokus Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leichte Gewinne verzeichnet. Sie folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street, wobei der Schwung gebremst war. Der EuroStoxx 50 stieg bis zum Mittag um 0,45 Prozent auf 5.730,05 Punkte. Der …