Trotz Milliardenverlust: Dieser Pharmakonzern hebt das Gewinnziel an!

Der US-Gesundheitskonzern CVS Health hat seine Jahresprognose für den bereinigten Gewinn überraschend angehoben, obwohl das Unternehmen eine milliardenschwere Abschreibung auf Teile seines Gesundheitsgeschäfts vornimmt. Der Konzern verzeichnete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 3,13 US-Dollar je Aktie, ausgelöst durch eine Wertminderung von 5,73 Milliarden US-Dollar. Betroffen sind unter anderem die hausinternen MinuteClinics, der Primary-Care-Anbieter Oak Street Health und Signify Health, das Hausbesuche anbietet.

Die Abschreibung spiegelt laut CVS eine Neubewertung der Geschäftsbereiche wider, die stark auf Medicare, das staatliche Gesundheitsprogramm für Senioren und Menschen mit Behinderung, ausgerichtet sind. Steigende Ausgaben im Gesundheitswesen und veränderte Vergütungsmodelle der US-Regierung belasten die Branche – auch Wettbewerber wie UnitedHealth Group spüren den Druck.

Die Anleger reagierten zunächst skeptisch: Die CVS-Aktie fiel auf Tradegate um mehr als vier Prozent, erholte sich zwischenzeitlich jedoch wieder und notierte bei 70,39 Euro (Stand 12 Uhr MESZ).

"Wir bleiben vorsichtig und realistisch"

Trotz der Belastung zeigte sich CEO David Joyner im Gespräch mit Reuters zuversichtlich.

"Wir betrachten die bisherigen Trends im Gesundheitswesen und die Bereiche, in denen wir bis 2026 weiterhin einen Aufwärtstrend erwarten, mit Vorsicht und Umsicht."

Joyner betonte, dass CVS die Risiken im Versicherungs- und Gesundheitssegment aktiv steuere und seine Strategie anpasse.

Im Zuge der Restrukturierung schließt CVS 16 Oak-Street-Kliniken und plant, künftig weniger neue Standorte zu eröffnen. "Unser ursprünglicher Plan sah Wachstum vor – doch der Markt hat sich verändert", erklärte Joyner.

Starkes Quartal trotz Verlust

Operativ läuft es für CVS besser als erwartet. Der Konzern erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,60 US-Dollar je Aktie – deutlich über der Analystenschätzung von 1,37 US-Dollar, wie Daten von LSEG zeigen. Damit übertraf CVS bereits das vierte Quartal in Folge die Markterwartungen und setzt seinen angekündigten Turnaround fort.

Der Umsatz des Unternehmens stieg um 11,7 Prozent auf 36,2 Milliarden US-Dollar im Bereich der Apotheken und verschreibungspflichtigen Medikamente. Insgesamt erzielte CVS 102,87 Milliarden US-Dollar Umsatz, während Analysten nur mit 98,29 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Optimistischer Ausblick

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet CVS nun mit einem bereinigten Gewinn von 6,55 bis 6,65 US-Dollar je Aktie, zuvor lag die Prognose bei 6,30 bis 6,40 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 6,38 US-Dollar kalkuliert.

Auch die Aetna-Versicherungssparte zeigte stabile Ergebnisse: Der medizinische Verlustsatz lag mit 92,8 Prozent exakt im Rahmen der Erwartungen.

Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromKostenlos, einfach, sparen! Mit dem remind.me-Wechselservice sichern Sie sich jedes Jahr automatisch den besten Stromtarif. Jetzt wechseln!

Wachstum dank Übernahme von Rite Aid

Ein Lichtblick: Die Integration der übernommenen Rite-Aid-Filialen bringt CVS Millionen neuer Kunden. Rund 9 Millionen Menschen wechselten nach der Übernahme zu CVS, was die Zahl der verschriebenen und teureren Medikamente deutlich steigen ließ.

Trotz des hohen Abschreibungsbedarfs zeigt sich: CVS schreibt sein Geschäftsmodell um – und gewinnt wieder Vertrauen an der Wall Street.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 70,39EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.