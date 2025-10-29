Strompreisreport Oktober 2025
Herbstwind dämpft Preisanstieg - Börsenstrompreis bei 8,46 Cent pro Kilowattstunde (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im Oktober: 8,46 ct/kWh
- Zwei windreiche Phasen drücken die Strompreise zeitweise auf Nullniveau
- Hohe Winderzeugung senkt kurzfristig Preise - Anteil erneuerbarer Energien
leicht unter Vormonat
- 50 Stunden mit negativen Strompreisen, rund 7 % des Monats im Minusbereich
Im Oktober 2025 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Strompreis an der Börse bei
8,46 Cent pro Kilowattstunde - und damit leicht über dem Wert des Vormonats
September (8,35 ct/kWh). Innerhalb des Monats sorgten jedoch zwei windreiche
Wochenenden für eine deutliche Entlastung: An den Tagen vom 4./5. und 24.-26.
Oktober führten kräftige Windtiefs zu einem hohen Stromangebot aus erneuerbaren
Energien und drückten die Preise zeitweise bis an die Nulllinie.
Das erste Oktoberwochenende markierte dabei einen der windreichsten Zeiträume
des Jahres. Die hohe Einspeisung aus Windenergie überstieg zeitweise die
Netzlast deutlich, mit unmittelbarer Wirkung auf den Strompreis: Zu 77,6 Prozent
der Stunden lag dieser im negativen Bereich, der Tiefstwert erreichte -0,5
ct/kWh, im Mittel nur 0,07 ct/kWh. Damit verzeichnete die Börse an diesen beiden
Tagen eine der längsten Phasen negativer Preise seit Januar 2025.
Ein ähnliches Bild zeigte sich am letzten Oktoberwochenende: Vom 24. bis 26.
Oktober wurde die Last erneut weitgehend durch Windenergie gedeckt. Die
Strompreise bewegten sich über zwei Tage hinweg auf sehr niedrigem Niveau - im
Durchschnitt bei 0,89 ct/kWh, an 20 % der Zeit negativ und zu 78 % der Zeit
unter einem Cent.
Insgesamt verzeichnete der Oktober 50 Stunden mit negativen Strompreisen, was
etwa 7 Prozent des Monats entspricht. In den windreichen Phasen sorgte die hohe
Einspeisung aus erneuerbaren Energien punktuell für stabilere Preise und
entlastete den Großhandelsmarkt.
Für Verbraucher mit dynamischen Stromtarifen boten die windreichen Tage
erhebliche Vorteile: Sie konnten Strom gezielt dann nutzen, wenn er besonders
günstig und klimafreundlich erzeugt wurde.
"Phasen mit starkem Wind zeigen eindrücklich, wie eng Strompreise und
erneuerbare Erzeugung zusammenhängen", sagt Jan Rabe, CEO von Rabot Energy. "Wer
einen dynamischen Stromtarif nutzt, kann solche Schwankungen aktiv für sich
nutzen und Strom dann verbrauchen, wenn er günstig und klimafreundlich erzeugt
wird."
Die Auswertung von Rabot Energy zeigt, dass der Anteil erneuerbarer Energien im
Oktober bei 61 % lag, leicht unter dem Niveau des Vormonats, aber weiterhin auf
hohem Niveau.
Über Rabot Energy
(https://www.rabot.energy/magazin/strompreisreport-oktober-2025/)
Rabot Energy, eine Marke der RABOT Charge DE GmbH, ist ein 2021 gegründetes
Smart-Energy-Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt
das Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit
seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt
Rabot Energy konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit.
Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder Batteriespeichern)
können Kundinnen und Kunden ihre Stromrechnung um bis zu 40 Prozent reduzieren.
Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten mit niedrigen Preisen und
viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu einer kosteneffizienten
Energiewende bei. Die proprietäre, technologische Infrastruktur hilft auch
Unternehmen - von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen
Industriebetrieben - Energie smarter zu verbrauchen und Kosten zu reduzieren.
Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für alle zu ermöglichen.
Rabot Energy hat bereits mehr als 100.000 Kunden im Privatkundensegment und
beschäftigt an seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 130
Mitarbeitende. Weitere Informationen auf https://www.rabot.energy/
Pressekontakt:
Rabot Energy, eine Marke der
RABOT Charge GmbH
Hanna Berster
Hopfenmarkt 33
20457 Hamburg
mailto:h.berster@rabot-charge.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168107/6147346
OTS: Rabot Charge
