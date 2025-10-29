    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Strompreisreport Oktober 2025

    Herbstwind dämpft Preisanstieg - Börsenstrompreis bei 8,46 Cent pro Kilowattstunde (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - Durchschnittlicher Börsenstrompreis im Oktober: 8,46 ct/kWh
    - Zwei windreiche Phasen drücken die Strompreise zeitweise auf Nullniveau
    - Hohe Winderzeugung senkt kurzfristig Preise - Anteil erneuerbarer Energien
    leicht unter Vormonat
    - 50 Stunden mit negativen Strompreisen, rund 7 % des Monats im Minusbereich

    Im Oktober 2025 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Strompreis an der Börse bei
    8,46 Cent pro Kilowattstunde - und damit leicht über dem Wert des Vormonats
    September (8,35 ct/kWh). Innerhalb des Monats sorgten jedoch zwei windreiche
    Wochenenden für eine deutliche Entlastung: An den Tagen vom 4./5. und 24.-26.
    Oktober führten kräftige Windtiefs zu einem hohen Stromangebot aus erneuerbaren
    Energien und drückten die Preise zeitweise bis an die Nulllinie.

    Das erste Oktoberwochenende markierte dabei einen der windreichsten Zeiträume
    des Jahres. Die hohe Einspeisung aus Windenergie überstieg zeitweise die
    Netzlast deutlich, mit unmittelbarer Wirkung auf den Strompreis: Zu 77,6 Prozent
    der Stunden lag dieser im negativen Bereich, der Tiefstwert erreichte -0,5
    ct/kWh, im Mittel nur 0,07 ct/kWh. Damit verzeichnete die Börse an diesen beiden
    Tagen eine der längsten Phasen negativer Preise seit Januar 2025.

    Ein ähnliches Bild zeigte sich am letzten Oktoberwochenende: Vom 24. bis 26.
    Oktober wurde die Last erneut weitgehend durch Windenergie gedeckt. Die
    Strompreise bewegten sich über zwei Tage hinweg auf sehr niedrigem Niveau - im
    Durchschnitt bei 0,89 ct/kWh, an 20 % der Zeit negativ und zu 78 % der Zeit
    unter einem Cent.

    Insgesamt verzeichnete der Oktober 50 Stunden mit negativen Strompreisen, was
    etwa 7 Prozent des Monats entspricht. In den windreichen Phasen sorgte die hohe
    Einspeisung aus erneuerbaren Energien punktuell für stabilere Preise und
    entlastete den Großhandelsmarkt.

    Für Verbraucher mit dynamischen Stromtarifen boten die windreichen Tage
    erhebliche Vorteile: Sie konnten Strom gezielt dann nutzen, wenn er besonders
    günstig und klimafreundlich erzeugt wurde.

    "Phasen mit starkem Wind zeigen eindrücklich, wie eng Strompreise und
    erneuerbare Erzeugung zusammenhängen", sagt Jan Rabe, CEO von Rabot Energy. "Wer
    einen dynamischen Stromtarif nutzt, kann solche Schwankungen aktiv für sich
    nutzen und Strom dann verbrauchen, wenn er günstig und klimafreundlich erzeugt
    wird."

    Die Auswertung von Rabot Energy zeigt, dass der Anteil erneuerbarer Energien im
    Oktober bei 61 % lag, leicht unter dem Niveau des Vormonats, aber weiterhin auf
    hohem Niveau.

    Über Rabot Energy
    (https://www.rabot.energy/magazin/strompreisreport-oktober-2025/)

    Rabot Energy, eine Marke der RABOT Charge DE GmbH, ist ein 2021 gegründetes
    Smart-Energy-Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt
    das Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit
    seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt
    Rabot Energy konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit.
    Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder Batteriespeichern)
    können Kundinnen und Kunden ihre Stromrechnung um bis zu 40 Prozent reduzieren.
    Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten mit niedrigen Preisen und
    viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu einer kosteneffizienten
    Energiewende bei. Die proprietäre, technologische Infrastruktur hilft auch
    Unternehmen - von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen
    Industriebetrieben - Energie smarter zu verbrauchen und Kosten zu reduzieren.
    Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für alle zu ermöglichen.
    Rabot Energy hat bereits mehr als 100.000 Kunden im Privatkundensegment und
    beschäftigt an seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 130
    Mitarbeitende. Weitere Informationen auf https://www.rabot.energy/

    Pressekontakt:

    Rabot Energy, eine Marke der
    RABOT Charge GmbH
    Hanna Berster
    Hopfenmarkt 33
    20457 Hamburg
    mailto:h.berster@rabot-charge.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168107/6147346
    OTS: Rabot Charge




