ORBIS: Internationalisierung zahlt sich aus

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Auslandsumsatz um gut 20 Prozent gesteigert, während die Erlöse im Inland zurückgingen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt jedoch das positive Rating.

Nach Analystenaussage steuere das Ausland knapp zwei Drittel des Ergebnisses auf EBIT-Ebene bei. Dementsprechend solle das dortige Angebot auch in Zukunft ausgeweitet werden. Bestimmendes Thema werde in den kommenden Jahren die Digitalisierung bleiben. Erfreulicherweise habe sich ORBIS in diesem Bereich bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Die wirtschaftliche Krisensituation in Deutschland und Europa könne sich jedoch bedingt durch kundenseitige Projektverschiebungen oder Verzögerungen auch negativ auf ORBIS auswirken. Allerdings erachte der Analyst dies allenfalls als ein temporäres Problem. Jedoch sehe er angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025 Belastungen auf die Gesellschaft zukommen. Eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum in der Zukunft sei außerdem die ausreichende Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Durch den harten Wettbewerb um qualifizierte Köpfe falle hier entsprechender Aufwand an. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 9,10 Euro (zuvor: 11,20 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2025, 12:15 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Thorsten Renner

Kursziel: 9,10 EUR

