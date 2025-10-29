    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrbis AktievorwärtsNachrichten zu Orbis
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    ORBIS: Internationalisierung zahlt sich aus

    Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Auslandsumsatz um gut 20 Prozent gesteigert, während die Erlöse im Inland zurückgingen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt jedoch das positive Rating.
    Nach Analystenaussage steuere das Ausland knapp zwei Drittel des Ergebnisses auf EBIT-Ebene bei. Dementsprechend solle das dortige Angebot auch in Zukunft ausgeweitet werden. Bestimmendes Thema werde in den kommenden Jahren die Digitalisierung bleiben. Erfreulicherweise habe sich ORBIS in diesem Bereich bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Die wirtschaftliche Krisensituation in Deutschland und Europa könne sich jedoch bedingt durch kundenseitige Projektverschiebungen oder Verzögerungen auch negativ auf ORBIS auswirken. Allerdings erachte der Analyst dies allenfalls als ein temporäres Problem. Jedoch sehe er angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025 Belastungen auf die Gesellschaft zukommen. Eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum in der Zukunft sei außerdem die ausreichende Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Durch den harten Wettbewerb um qualifizierte Köpfe falle hier entsprechender Aufwand an. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 9,10 Euro (zuvor: 11,20 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2025, 12:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 29.10.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102483
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Orbis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 6,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Thorsten Renner
    Kursziel: 9,10 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ORBIS: Internationalisierung zahlt sich aus Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Auslandsumsatz um gut 20 Prozent gesteigert, während die Erlöse im Inland zurückgingen. In der Folge senkt …