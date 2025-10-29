Spritpreise steigen in Deutschland deutlich
- Tanken wird teurer: Diesel +4,2 Cent, Benzin +2,1 Cent.
- Dieselpreis im Schnitt: 1,607 Euro, E10: 1,677 Euro.
- ADAC empfiehlt abends tanken, um Kosten zu sparen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Tanken ist deutlich teurer geworden. Binnen Wochenfrist stieg der Preis pro Liter Diesel um 4,2 Cent, wie der ADAC mitteilt. Bei Benzin ging es um 2,1 Cent nach oben. Konkret kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,607 Euro, bei Superbenzin der Sorte E10 waren es 1,677 Euro.
Als wichtigsten Treiber für den kräftigen Anstieg sieht der ADAC den gestiegenen Ölpreis. Beim Diesel könnte zudem das Einsetzen der Heizperiode hinzukommen. Weil sich Heizöl und Diesel sehr ähnlich sind, treibt eine verstärkte Nachfrage nach Heizöl in der Regel den Dieselpreis. Insgesamt ist der Preisabstand zwischen Diesel und Benzin derzeit mit 7 Cent pro Liter aber unterdurchschnittlich. Der ADAC hält Diesel daher aktuell für "überteuert".
Autofahrern, die sparen wollen, rät der Automobilclub dazu, abends zu tanken. Dann sind die Preise in der Regel deutlich niedriger als am Morgen./ruc/DP/jha
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---