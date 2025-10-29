Gold, KI und Heavy Metal – bei Caterpillar passt gerade einfach alles!

Ein Plus von 44,6 Prozent in diesem Jahr ist Anlegerinnen und Anlegern des Großgeräteherstellers Caterpillar offenbar noch nicht genug! Nach überraschend starken Quartalszahlen legt die Aktie des schwergewichtigen Dow-Jones -Wertes am Mittwochmittag um mehr als vier Prozent zu.

Das Unternehmen profitiert einerseits von stark gestiegenen Rohstoff- und Edelmetallpreisen und andererseits vom anhaltenden KI-Boom. Die hohe Bewertung könnte jedoch zum Problem werden und weitere Gewinne ausbremsen. Die Details!

Große Überraschung beim Umsatz: Neuer Unternehmensrekord!

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 9,3 Prozent auf 17,6 Milliarden US-Dollar zu – ein neuer Unternehmensrekord! Damit konnten die Erwartungen des Marktes um 830 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Zuletzt wuchs Caterpillar vor 2 Jahren vergleichbar stark. Damit ist die Wachstumsflaute beendet.

Den größten Zuwachs verzeichnete das Unternehmen im Energie- und Transportgeschäft. Hier gelang gegenüber dem Stand vor 12 Monaten ein Anstieg von 16,8 Prozent auf rund 8,4 Milliarden US-Dollar. Bei Baumaschinen betrug das Umsatzwachstum 6,5 Prozent auf 6,76 Milliarden US-Dollar, im Bereich Rohstoffe legte Caterpillar um 2,0 Prozent auf 3,11 Milliarden US-Dollar zu.

Caterpillar verdient trotz übertroffener Erwartungen weniger

Angesichts der klar geschlagenen Umsatzerwartungen konnte Caterpillar auch beim Gewinn überzeugen. Mit 4,95 US-Dollar pro Aktie (Non-GAAP) wurden die Schätzungen um 0,43 US-Dollar übertroffen. Im Vorjahresquartal war allerdings noch ein Gewinn von 5,17 US-Dollar je Anteil gelungen. Demgegenüber hat sich das Unternehmen um 3,4 Prozent verschlechtert.

Beim Nettogewinn zeigt sich ein ähnliches Bild. Insgesamt erwirtschaftete Caterpillar einen auf die Anteilseigner entfallenden Ertrag in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es noch 2,464 Milliarden US-Dollar. Der Grund für die Diskrepanz zwischen Umsatz und Gewinn sind um rund 15,9 Prozent gestiegene Produktkosten.

Hohe Zollbelastungen, aber Auftragseingang auf Rekordniveau

Mit Blick auf das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein Umsatzergebnis "geringfügig" besser als im Vorjahr. Die Belastungen durch Zölle schätzt das Management auf 1,6 bis 1,75 Milliarden US-Dollar – einer der Hauptgründe für die stark gestiegenen Produktkosten.

Seinen Auftragsbestand hat Caterpillar mit 39,8 Milliarden US-Dollar angegeben, wie das Umsatzergebnis ein neues Allzeithoch. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beläuft sich hier auf 11,2 Milliarden US-Dollar und demonstriert eine hohe Nachfrage nach den Geräten des Konzerns.

Aktie steigt nach Zahlen auf ein neues Allzeithoch

An der Wall Street werden die Zahlen mit kräftigen Aufschlägen quittiert. In der US-Vorbörse legten die Anteile zeitweise um fast 5 Prozent auf mehr als 550 US-Dollar zu. Damit könnten die seit dem Jahreswechsel erzielten Kursgewinne auf mehr als 50 Prozent anwachsen.

Technisch beginnt Caterpillar allerdings heißzulaufen. Der RSI liegt mit einem auf Wochenbasis ermittelten Wert von 75,9 im überkauften Bereich. im Tageschart könnten außerdem die Bollinger-Bänder verlassen werden – auch das ein Warnsignal!

Fazit: Bewertung aus dem Ruder gelaufen, Gewinne mitnehmen!

Die Unternehmensbewertung ist aus einer fundamentalen Perspektive nicht mehr attraktiv und mahnt zur Vorsicht. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,4 zu Buche. Das liegt um fast 40 Prozent über dem Branchendurchschnitt und sogar um 60 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel. Bei anderen Kennziffern liegen die Aufschläge ähnlich hoch oder sogar noch höher. Das deutet auf eine strukturelle Überbewertung der Anteile hin.

Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher hüten, der Rallye aus Angst etwas zu verpassen, hinterherzujagen. Viel eher sind Gewinnmitnahmen und Teilverkäufe zu erwägen. Die nächste Bewertungskorrektur könnte eine empfindliche werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,47 % und einem Kurs von 472,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.

