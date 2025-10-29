    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFiserv AktievorwärtsNachrichten zu Fiserv

    Besonders beachtet!

    1457 Aufrufe 1457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fiserv Aktie sinkt rapide - 29.10.2025

    Am 29.10.2025 ist die Fiserv Aktie, bisher, um -28,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fiserv Aktie.

    Besonders beachtet! - Fiserv Aktie sinkt rapide - 29.10.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Fiserv ist ein führender Anbieter von Finanztechnologien, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung und Online-Banking. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Lösungen konkurriert es mit FIS und Global Payments. Einzigartig sind seine maßgeschneiderten Finanzlösungen und strategischen Partnerschaften.

    Fiserv Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Fiserv Aktie. Sie fällt um -28,26 % auf 78,21. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fiserv!
    Short
    142,46€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 7,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    113,55€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 7,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Fiserv Aktionäre einen Verlust von -8,68 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fiserv Aktie damit um +1,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fiserv einen Rückgang von -44,43 %.

    Fiserv Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,63 %
    1 Monat +0,29 %
    3 Monate -8,68 %
    1 Jahr -40,52 %

    Informationen zur Fiserv Aktie

    Es gibt 544 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,37 Mrd. wert.

    Fiserv Announces Transfer of Stock Exchange Listing to Nasdaq


    Fiserv, Inc. (NYSE: FI), a leading global provider of payments and financial services technology, today announced its intention to transfer the listing of its Class A Common Stock (the “common stock”) to Nasdaq from the New York Stock Exchange. The …

    Fiserv Announces Updates to Leadership Team and Board Refreshment


    Fiserv, Inc. (NYSE: FI), a leading global provider of payments and financial services technology, today announced changes to its executive leadership team and Board to enhance execution and oversee strategy and long-term value creation. Mike Lyons, …

    Fiserv Reports Third Quarter 2025 Results


    Fiserv, Inc. (NYSE: FI), a leading global provider of payments and financial services technology solutions, today reported financial results for the third quarter of 2025. Third Quarter 2025 GAAP Results GAAP revenue for the company increased 1% to …

    Fiserv Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fiserv

    -29,10 %
    +1,63 %
    +0,29 %
    -8,68 %
    -40,52 %
    +9,46 %
    +39,11 %
    +150,77 %
    +709,74 %
    ISIN:US3377381088WKN:881793



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fiserv Aktie sinkt rapide - 29.10.2025 Am 29.10.2025 ist die Fiserv Aktie, bisher, um -28,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fiserv Aktie.