Fiserv Aktie sinkt rapide - 29.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Fiserv Aktie. Sie fällt um -28,26 % auf 78,21€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Fiserv ist ein führender Anbieter von Finanztechnologien, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung und Online-Banking. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Lösungen konkurriert es mit FIS und Global Payments. Einzigartig sind seine maßgeschneiderten Finanzlösungen und strategischen Partnerschaften.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Fiserv Aktionäre einen Verlust von -8,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fiserv Aktie damit um +1,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fiserv einen Rückgang von -44,43 %.

Fiserv Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,63 % 1 Monat +0,29 % 3 Monate -8,68 % 1 Jahr -40,52 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Es gibt 544 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,37 Mrd. wert.

Fiserv, Inc. (NYSE: FI), a leading global provider of payments and financial services technology, today announced its intention to transfer the listing of its Class A Common Stock (the “common stock”) to Nasdaq from the New York Stock Exchange. The …

Fiserv, Inc. (NYSE: FI), a leading global provider of payments and financial services technology, today announced changes to its executive leadership team and Board to enhance execution and oversee strategy and long-term value creation. Mike Lyons, …

Fiserv, Inc. (NYSE: FI), a leading global provider of payments and financial services technology solutions, today reported financial results for the third quarter of 2025. Third Quarter 2025 GAAP Results GAAP revenue for the company increased 1% to …

Fiserv Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.