UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aufgehellte Ausblick der Spanier ebne den Weg für die Ziele für 2028, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht des Versorgers./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 17,64EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,40

Kursziel alt: 17,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

