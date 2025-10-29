    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE
    UBS stuft DANONE auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 77,42EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: DANONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 86
    Kursziel alt: 78
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


