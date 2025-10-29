UBS stuft DANONE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 77,42EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,00 € , was eine Steigerung von +10,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer