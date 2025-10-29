UBS stuft DANONE auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 77,42EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte