    JEFFERIES stuft Santander auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, doch das Geschäftsumfeld verbessere sich, schrieb Inigo Vega am Mittwoch. Mit Blick auf die bestätigten Jahresziele sieht die Luft nach oben. Denn die Eigenkapitalrendite (ROTE) liege um Sondereffekte bereinigt bei 16,1 Prozent und sei damit auf einem guten Weg zu den für das Jahr angestrebten 16,5 Prozent, und im Schlussquartal sei eine positive Saisonalität zu erwarten./rob/gl/ag/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 8,915EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Inigo Vega
    Analysiertes Unternehmen: Santander
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7,10
    Kursziel alt: 7,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


