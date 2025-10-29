UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Auf den zweiten Blick seien die Quartalsergebnisse trotz der Enttäuschung bei Umsatz und Ergebnis (Core EPS) von hoher Qualität, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in einer Nachbetrachtung. Denn die Wachstumstreiber des Pharmakonzerns - Kesimpta, Kisqali und Scemblix - hätten die Erwartungen allesamt übertroffen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 105,5EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

