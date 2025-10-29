Caterpillar Aktie startet durch - 29.10.2025

Mit einer Performance von +5,36 % konnte die Caterpillar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Caterpillar investiert war, konnte einen Gewinn von +19,31 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -0,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +28,74 % gewonnen.

Caterpillar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,78 % 1 Monat +12,70 % 3 Monate +19,31 % 1 Jahr +24,10 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 221,12 Mrd. wert.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.