Nokia Aktie crasht -6,96 % - 29.10.2025
Am heutigen Handelstag muss die Nokia Aktie bisher Verluste von -6,96 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.
Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.
Nokia Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nokia Aktie. Mit einer Performance von -6,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nokia-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +85,87 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um +42,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +59,04 % gewonnen.
Nokia Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+42,85 %
|1 Monat
|+72,56 %
|3 Monate
|+85,87 %
|1 Jahr
|+51,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Nokia Aktie, die kürzlich von 5 EUR auf 6,30 EUR gestiegen ist. Anleger erwarten eine Erholung des Kurses, unterstützt durch hohes Handelsvolumen in den USA und mögliche Anhebungen der Kursziele durch Analysten. Es gibt jedoch Bedenken, dass der aktuelle Hype nur kurzfristig sein könnte, insbesondere aufgrund fundamentaler Probleme im mobilen Netzwerkgeschäft. Zudem wird die Aktie als teuer mit einem KGV von 31 angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nokia eingestellt.
Informationen zur Nokia Aktie
Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,63 Mrd. wert.
Nokia Aktie jetzt kaufen?
