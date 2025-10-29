Nokia Aktie crasht -6,96 % - 29.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nokia Aktie. Mit einer Performance von -6,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nokia-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +85,87 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um +42,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +59,04 % gewonnen.

Nokia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +42,85 % 1 Monat +72,56 % 3 Monate +85,87 % 1 Jahr +51,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Nokia Aktie, die kürzlich von 5 EUR auf 6,30 EUR gestiegen ist. Anleger erwarten eine Erholung des Kurses, unterstützt durch hohes Handelsvolumen in den USA und mögliche Anhebungen der Kursziele durch Analysten. Es gibt jedoch Bedenken, dass der aktuelle Hype nur kurzfristig sein könnte, insbesondere aufgrund fundamentaler Probleme im mobilen Netzwerkgeschäft. Zudem wird die Aktie als teuer mit einem KGV von 31 angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nokia eingestellt.

Informationen zur Nokia Aktie

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,63 Mrd. wert.

Press ReleaseNokia deploys future-ready network architecture to enhance Zayo’s leading IP network infrastructure Upgraded IP network architecture to provide Zayo’s customers with faster, broader set of services including cloud access, data center …

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.