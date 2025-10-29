Kabinett beschließt Gesetzentwurf

BERLIN (dpa-AFX) - Es geht um Baustellen, freie Ladesäulen für E-Autos oder die Auslastung von Bussen und Bahnen: Dafür sind zuverlässige Verkehrsdaten in Echtzeit notwendig. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der Pflichten zur Bereitstellung von Mobilitätsdaten auf einer Plattform des Bundesverkehrsministeriums regelt, die "Mobilithek".

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, es werde die Grundlage für eine moderne, vernetzte und nachhaltige Mobilität in Deutschland geschaffen. "Ziel ist es, Verkehrsdaten frei verfügbar zu machen und intelligente Verkehrssysteme rechtssicher und effizient zu gestalten."