Universal Digital Inc. schließt strategische Investition in ReYuu Japan Inc. ab

Die Transaktion verschafft Universal Digital eine Plattform für die Expansion in die Technologie- und Digital-Asset-Märkte Asiens

Vancouver, British Columbia – 29. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. („Universal Digital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: LFG, OTCQB: LFGMF, FWB: 8R20) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Transaktion mit Seacastle Singapore Pte. Ltd. („Seacastle“) hinsichtlich des Erwerbs einer strategischen Aktien- und Warrant-Beteiligung an ReYuu Japan Inc. („ReYuu“), einem an der Tokioter Börse unter dem Kürzel 9425 (TSE: 9425) notierten Unternehmen, abgeschlossen hat.

Gemäß der definitiven Vereinbarung vom 1. September 2025 und nach Erfüllung aller üblichen Bedingungen sowie dem Einreichen aller erforderlichen Unterlagen bei den Aufsichtsbehörden hat das Unternehmen folgende Wertpapiere erworben:

- 200.000 Stammaktien - rund 3,48 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von ReYuu - für insgesamt rund 1.030.000 USD (einschließlich einer Beratergebühr in Höhe von 96.000 USD) in bar; und

- 8.000 Warrants für 45.434 USD. Jeder Warrant berechtigt Universal Digital bis zum Verfalldatum am 23. Juli 2028 zum Erwerb von 100 Stammaktien von ReYuu (insgesamt bis zu 800.000 Aktien) zum Ausübungspreis von 579 JPY pro Stammaktie.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Universal Digital auch die Option, bis zum 23. Juli 2028 bis zu 10.000 weitere Warrants von ReYuu von Seacastle zu erwerben. Der Kaufpreis pro weiteren Warrant entspricht entweder 1.000 JPY oder einem Wert, der nach einer von den Parteien bei Ausübung vereinbarten Black-Scholes-Formel berechnet wird, wobei der geringere Betrag maßgeblich ist. Jeder weitere Warrant berechtigt das Unternehmen nach Erwerb bis zum 23. Juli 2028 zum Erwerb von 100 Stammaktien von ReYuu (insgesamt bis zu 1.000.000 Aktien) zum Ausübungspreis von 579 JPY pro Stammaktie.

Nach Abschluss hält ReYuu gemäß der Vereinbarung nun das unverbindliche Recht, Kapitaleinlagen in Höhe von bis zu 100 Millionen USD für mögliche Digital-Asset-Käufe von Universal Digital zu ersuchen, denen das Unternehmen nach eigenem Ermessen nachkommen kann.

„Mit dem Abschluss unserer Investition in ReYuu Japan betritt Universal Digital offiziell den Digital-Asset- und Technologiemarkt Asiens“, so Chris Yeung, Chief Executive Officer von Universal Digital. „ReYuus Position als notiertes Technologieunternehmen in Japan bietet uns eine skalierbare Plattform für die Entwicklung von Treasury- und Finanzierungsmodellen, die in der ganzen Region repliziert werden können.“