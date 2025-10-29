First American Uranium entdeckt während einer Standortbegehung einen neuen Pegmatitaufschluss und bestätigt im Projekt Seigneurie in Quebec prospektive Nb-REE-Entwicklungszüge auf 27 km Länge

Vancouver, BC, 29. Oktober 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) („First American Uranium“ oder das „Unternehmen“) gibt den erfolgreichen Abschluss einer Begehung des Konzessionsgebiets Seigneurie bekannt, das sich in der Regionalgemeinde La Haute-Côte-Nord in Quebec befindet und im Bereich der Grenville Province, einer Georegion aus dem Proterozoikum, liegt. Die Standortbegehung fand am 22. Oktober 2025 im Beisein von Chief Executive Officer Murray Nye und Technical Advisor Clyde McMillan statt.

Zweck und wichtigste Erkenntnisse

Ziel der Begehung war es, die bisherigen Explorationsarbeiten im Nb-REE-Prospektionsgebiet Seigneurie zu validieren und die laufenden Feldprogramme zu bewerten. Während der Begehung entdeckte das Team einen mindestens 4 Meter mächtigen Pegmatitaufschluss (Abbildung 1), der ähnliche mineralogische und geologische Eigenschaften wie das Hauptprospektionsgebiet Seigneurie aufweist. Der Pegmatit enthält Quarz, Feldspat, Biotit und Magnetit und reagiert auf das Szintillometer. Diese neue Aufschlusszone erweitert die bekannte Ausdehnung des potenziell mineralisierten Nb-REE-Systems und lässt auf umfangreiche Explorationsmöglichkeiten im gesamten Konzessionsgebiet schließen.

Abbildung 1: CEO Murray Nye auf dem neu entdeckten Pegmatitaufschluss mit Potenzial für Seltenerdmetalle und andere kritische Elemente. Dieser Aufschluss befindet sich 700 m südöstlich des Segneurie Nb-REE-Prospektionsgebiets. Die Intrusion scheint in Ost-West-Richtung zu verlaufen und neigt sich um 45 Grad nach Süden, wobei eine minimale sichtbare Mächtigkeit von 4 m am Aufschluss festgestellt wurde.

Derzeit werden im Konzessionsgebiet Seigneurie Schlitzproben entnommen und detaillierte geologische Kartierungen und Prospektionen durchgeführt. Im Rahmen der aktuellen geologischen Auswertungen, die luftgestützte Magnetfelddaten aus der Region mit den geologischen Kartierungsdaten der Regierung verbinden, konnte das Unternehmen vielversprechende Entwicklungszüge auf über 27 Kilometer Länge abgrenzen. Diese Entwicklungszüge korrelieren laut Auswertung mit magnetischen Lineamenten und kartierten Quarz-Syenit-Intrusionen. Daraus ergibt sich ein vorteilhaftes geologisches Umfeld, das für eine Niob- und Seltenderdmineralisierung spricht (Abbildung 2).