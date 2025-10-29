    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Dax bewegt sich am Mittag kaum vom Fleck - Anleger warten auf Fed

    Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits eher verhaltenen Start bis zum Mittag weiter kaum bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.245 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Mercedes-Benz, die Deutsche Bank und BMW, am Ende Adidas, SAP und Zalando.

    "Es hatte sich bereits heute früh zur Handelseröffnung abgezeichnet, dass sich der Gesamtmarkt kaum vom Fleck bewegen wird", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Zu dicht werde die heute noch anstehende Informationsballung sein und viel von den Marktteilnehmern abverlangen. "Insbesondere die Pressekonferenz der US-Notenbank wird auf sehr großes Interesse stoßen."

    "Es darf nicht vergessen werden, dass die Marktteilnehmer seit geraume Zeit im Blindflug unterwegs sind", so Lipkow. Makroökonomische Daten aus den USA seien derzeit, bedingt durch den Shutdown, Mangelware. "Der heutige Handelstag wird demnach erst nach 19:30 Uhr an Momentum gewinnen und morgen seine ganze Kursdynamik entfalten können."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1641 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8590 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,65 US-Dollar; das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
