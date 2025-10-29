Onco-Innovations: Präklinische Fortschritte im Kampf gegen Krebs!
Onco-Innovations Ltd. und Nucro-Technics Inc. bündeln ihre Kräfte, um die Zukunft der Krebsbehandlung zu revolutionieren. Mit fortschrittlichen Analysemethoden setzen sie neue Maßstäbe in der präklinischen Forschung. Ihr Ziel: Den Onkologiemarkt mit innovativen Lösungen nachhaltig zu prägen.
- Onco-Innovations Ltd. hat mit Nucro-Technics Inc. begonnen, präklinische und analytische Entwicklungsdienste für die Zulassung eines Prüfpräparats (IND) zu entwickeln.
- Der Fokus liegt auf der Entwicklung fortgeschrittener Analysemethoden zur Messung des lizenzierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-Hemmers (PNKP) in präklinischen Proben und Arzneimittelformulierungen.
- Die verwendete Technologie für die Analysemethoden ist die Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS), die für präzise Wirkstoffmessungen als Goldstandard gilt.
- Validierte Analysemethoden sind entscheidend für die Einreichung bei Regulierungsbehörden wie der FDA und Health Canada und dienen auch der Optimierung von Formulierungen.
- Onco-Innovations verfolgt eine diversifizierte Strategie im Onkologiemarkt mit einer exklusiven Lizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore.
- Der US-Markt für onkologische Therapien wird bis 2032 auf etwa 479 Milliarden USD geschätzt, was das wirtschaftliche Potenzial für Investoren unterstreicht.
