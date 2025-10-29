    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Earnings: Apple, Meta, Alphabet: Showdown für Big-Tech

    Endlich! Big-Tech startet in die Earnings-Season. Und mit dabei sind gleich die Schwergewichte Apple, Alphabet und Meta.

    • Big-Tech startet Earnings-Season mit Apple, Alphabet, Meta
    • Apple: Kursziel auf 320 USD erhöht, iPhone-Verkäufe steigen
    • Alphabet: Umsatzwachstum über 13%, Gemini 3 als Katalysator
    Der Countdown läuft: Am Mittwoch legen nachbörslich die ersten Big-Tech-Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das letzte Quartal vor. Voran gehen Apple, Alphabet und Meta. Eine der entscheidenen Fragen: Momentan rangieren die Tech-Werte auf einem All-Time-High. Können sie die Erwartungen übertreffen?

    Apple

    Apple hatte zu Beginn des Jahres massive Probleme. Vor allen Dingen das China-Geschäft und anhaltene Probleme KI in das Geschäftsmodell zu integrieren, gefiel den Anlegern gar nicht. Mittlerweile haben sich die Anteilsscheine aber wieder erholt, denn die iPhone 17 Verkäufe ziehen auch im Reich der Mitte wieder deutlich an.

    In einer aktuellen Analyse hat die Bank of America ihre Einschätzung zu Apple zum Positiven revidiert. 

    Die Bank erhöhte das Kursziel für die Apple-Aktie von 270 auf 320 US-Dollar und bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Aktien des iPhone-Herstellers. Das entspricht einem Upside-Potenzial von rund 19 Prozent zum aktuellen Kurs.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth sprechen über die bevorstehenden Tech-Earnings

    Alphabet

    Bei Alphabet rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das sind in Zahlen ausgedrückt 100,14 Milliarden US-Dollar.

    JPMorgan geht davon aus, dass der bevorstehende Start von Gemini 3 das Google-Ökosystem weiter stärken und als Katalysator für die Aktie dienen wird. Dabei wird darauf hingewiesen, dass sich der Wettbewerb mit OpenAI zwar verschärfen wird, Google aber entscheidende Vorteile in den Bereichen Daten, Vertrieb und Bilanzstärke besitzt.

    Meta

    Analysten erwarten im Konsens, dass der Technologiekonzern einen Gewinn je Aktie von 6,66 US-Dollar bei einem Umsatz von 49,39 Milliarden US-Dollar ausweisen wird, was einem Anstieg von mehr als 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.

    Vor den Zahlen ist nach den Zahlen, oder wie geht es weiter? 

    Krischan Orth und Julian Schick schauen sich vor der Veröffentlichung der Geschäftsberichte die Aktien von Apple, Meta und Alphabet genauer an.

    Können die großen Tech-Riesen noch liefern, oder ist ihre Halbwertzeit abgelaufen? Wir verraten euch, wer das größte Momentum hat, und worauf es sich zu setzen lohnt! 

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Krischan Orth
