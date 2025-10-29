DXC stellt Xponential vor - einen wiederholbaren Entwurf zur Beschleunigung der Ergebnisse von Unternehmens-KI

ASHBURN, Va., 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus den Fortune 500, hat heute Xponential vorgestellt, einen Entwurf für die KI-Orchestrierung der nächsten Generation. Xponential ist ein bewährtes Framework, das von weltweit führenden Unternehmen eingesetzt wird und die Komplexität vereinfacht, die häufig die Einführung von KI in großem Maßstab behindert. Die Architektur integriert nahtlos Menschen, Prozesse und Technologien, um messbare Ergebnisse zu erzielen, die Modernisierung zu beschleunigen und Unternehmen dabei zu unterstützen, KI sicher und verantwortungsbewusst einzusetzen.

„Führungskräfte in der Wirtschaft sind bestrebt, das Potenzial der KI zu nutzen, jedoch bleiben sie häufig in Pilotprojekten stecken oder haben Schwierigkeiten bei der Skalierung", erklärte Raul Fernandez, President und CEO von DXC. „DXC ist dank seiner umfassenden Branchenexpertise, bewährten KI-Kompetenzen und langjährigen Erfahrung in der Transformation komplexer Betriebsabläufe in einer einzigartigen Position, um Unterstützung zu bieten. Xponential bietet einen Entwurf, der menschliches Fachwissen mit KI kombiniert, Governance und Sicherheit vom ersten Tag an integriert und sich mit der Weiterentwicklung der KI kontinuierlich weiterentwickelt – und so Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vision schnell und sicher in Wert umzusetzen."

Während Unternehmen sich in einer Übergangsphase der KI-Ära befinden, fehlt vielen noch eine kohärente Strategie, um KI mit ihren Mitarbeitern und Prozessen zu verbinden. Xponential bietet einen strukturierten, wiederholbaren Entwurf für die Orchestrierung von KI über verschiedene Technologien hinweg, die Einbettung von Governance vom ersten Tag an und die Erzielung schneller Erfolge, die Unternehmen dabei unterstützen, schnell und sicher zu skalieren. Das Herzstück von Xponential sind fünf voneinander abhängige Säulen:

Insight – Integrierte Governance, Compliance und Beobachtbarkeit zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen KI.

Integrierte Governance, Compliance und Beobachtbarkeit zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen KI. Accelerators – Eigene und von Partnern entwickelte Tools, die die Bereitstellung beschleunigen und die Effizienz steigern.

Eigene und von Partnern entwickelte Tools, die die Bereitstellung beschleunigen und die Effizienz steigern. Automation – Agentische Frameworks und Protokolle, die KI prozessübergreifend optimieren.

Agentische Frameworks und Protokolle, die KI prozessübergreifend optimieren. Approach – Menschliche Zusammenarbeit, die qualifizierte Fachkräfte und KI kombiniert, um die Ergebnisse zu verbessern.

Menschliche Zusammenarbeit, die qualifizierte Fachkräfte und KI kombiniert, um die Ergebnisse zu verbessern. Process – Eine Bereitstellungsmethodik, die die Flexibilität bietet, klein anzufangen, frühzeitig Erfolge zu erzielen und schnell im gesamten Unternehmen zu skalieren.

DXC unterstützt globale Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von KI mit dem Xponential-Framework in verschiedenen Branchen: