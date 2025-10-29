105 0 Kommentare Publity AG: Dringender Insolvenzantrag erschüttert die Finanzwelt!

Die publity AG steht vor einer entscheidenden Wende: Am 29. Oktober 2025 wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Das Restrukturierungsgericht hat die laufende Restrukturierungssache aufgehoben, was die Gesellschaft zur unverzüglichen Antragstellung beim Insolvenzgericht zwingt. Diese Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung markiert einen kritischen Punkt in der Unternehmensgeschichte. Die Veröffentlichung ist nicht zur Verteilung in den USA oder anderen Ländern bestimmt, in denen dies rechtswidrig sein könnte.

