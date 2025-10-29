Publity AG: Dringender Insolvenzantrag erschüttert die Finanzwelt!
Die publity AG steht vor einer entscheidenden Wende: Am 29. Oktober 2025 wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Das Restrukturierungsgericht hat die laufende Restrukturierungssache aufgehoben, was die Gesellschaft zur unverzüglichen Antragstellung beim Insolvenzgericht zwingt. Diese Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung markiert einen kritischen Punkt in der Unternehmensgeschichte. Die Veröffentlichung ist nicht zur Verteilung in den USA oder anderen Ländern bestimmt, in denen dies rechtswidrig sein könnte.
Foto: adobe.stock.com
- Die publity AG hat am 29. Oktober 2025 einen Insolvenzantrag gestellt.
- Das zuständige Restrukturierungsgericht hat die laufende Restrukturierungssache nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) aufgehoben.
- Aufgrund der Aufhebung wird die Gesellschaft unverzüglich beim Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen.
- Die Mitteilung wurde als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.
- Die Veröffentlichung ist nicht zur Verteilung oder Weiterleitung in den USA oder anderen Ländern bestimmt, in denen dies rechtswidrig sein könnte.
- Der Pressekontakt für weitere Informationen ist die edicto GmbH in Frankfurt am Main.
