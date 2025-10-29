US-Zölle belasten Medizintechnikkonzern GE Healthcare - Trotzdem optimistischer

Wegen der Zollbelastungen wirtschaftete GE Healthcare im vergangenen Quartal weniger profitabel: Die Nettogewinnmarge sank um einen Prozentpunkt auf 8,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie ging von 1,14 auf 1,07 Dollar zurück, Analysten hatten allerdings mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet. Vom Konzern hieß es dazu, ohne die Auswirkungen der US-Zölle hätten die Margen und der Gewinn je Aktie über dem Vorjahr gelegen, anstatt zu fallen.

CHICAGO (dpa-AFX) - Dem US-Medizintechnikanbieter GE Healthcare hat die US-Zollpolitik im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Überschuss sank um rund fünf Prozent auf 446 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um fast sechs Prozent auf gut 5,1 Milliarden Dollar stieg, wie der Konzern am Mittwoch in Chicago mitteilte. Damit schlug sich der Konkurrent von Siemens Healthineers besser als gedacht. Konzernchef Peter Arduini engt nunmehr seine Zielspanne für den Gewinn in diesem Jahr nach oben hin ein. Im vorbörslichen US-Handel notierte die Aktie zuletzt leicht im Plus.

Trotz der Zollbelastungen fand Konzernlenker Arduini am Mittwoch zahlreiche Gründe für seine optimistischere Prognose: Er sprach von einer "robusten Auftragslage im Quartal über alle Segmente hinweg". Zudem stehe GE Healthcare als Folge seiner intensivierten Forschungsausgaben vor einer "Innovationswelle".

Für das Gesamtjahr steuert das Management nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,51 bis 4,63 Dollar an, zuvor hatte das Mindestziel lediglich auf 4,43 Dollar gelautet. 2024 hatte GE Healthcare hier 4,49 Dollar ausgewiesen. Der Umsatz soll aus eigener Kraft - wie bisher geplant - um rund drei Prozent zulegen.

GE Healthcare entstand 2023 durch Abtrennung vom inzwischen aufgespaltenen Mischkonzern General Electric ./tav/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 49,23 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,62 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 55,59 Mrd.. Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +15,67 %/+23,78 % bedeutet.



