Videos zeigen Überschwemmungen

HAVANNA (dpa-AFX) - Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometern pro Stunde fegt Hurrikan "Melissa" über Kuba hinweg und sorgt für heftige Überschwemmungen. In den sozialen Netzwerken kursierten erste Videos, die die Situation in den besonders betroffenen Gebieten zeigen sollen: Menschen waten in ihren Häusern durch fast knietiefes Wasser, es sind Hilferufe zu hören. Draußen haben sich Straßen in reißende Flüsse verwandelt.

Der Hurrikan der Kategorie drei von fünf befand sich nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC etwa drei Stunden nach seiner Ankunft in Kuba über dem Inland der südöstlichen Provinz Santiago de Cuba. Nach Angaben der Regierung waren zuvor mehr als 735.000 der knapp zehn Millionen Einwohner in Sicherheit gebracht worden. Das Hurrikanzentrum hatte vor "lebensbedrohlichen und möglicherweise katastrophalen Sturzfluten mit zahlreichen Erdrutschen" gewarnt.

Am Dienstag war "Melissa" als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde auf Jamaika getroffen. Der Hurrikan brachte Sturmfluten, zerstörerische Winde und heftige Regenfälle mit sich. Das genaue Ausmaß der Schäden war am Mittwoch noch ungewiss - auch Angaben zu Opfern gab es zunächst nicht./alz/DP/jha



