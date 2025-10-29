Donald Trump greift Chinas Seltene-Erden-Macht an – aber ...

Die Offensive aus Washington zielt klar darauf ab, Chinas überragende Position zu schwächen – zumal Trump in dieser Woche Chinas Staatschef Xi Jinping in Busan treffen wird. Die Abkommen sehen Finanzierungen für neue Projekte, faire Handelsbedingungen und den Verzicht auf Exportbeschränkungen vor. Insbesondere die Vereinbarung mit Japan soll innerhalb von sechs Monaten gezielt Förder- und Verarbeitungsprojekte anschieben.

Donald Trump hat den Wettlauf um kritische Rohstoffe beschleunigt. Innerhalb von nur zehn Tagen schloss der US-Präsident Abkommen mit Australien, Malaysia, Kambodscha und zuletzt Japan, um die Versorgung mit Seltenen Erden und weiteren strategisch wichtigen Mineralien abzusichern. Diese Stoffe sind unter anderem für Batterien, E-Autos, Rüstungstechnologien und moderne Chips unverzichtbar. Bislang beherrscht China die globale Lieferkette dieser Rohstoffe.

Analysten warnen jedoch vor überhöhten Erwartungen. Der Aufbau neuer Minen dauert oft ein Jahrzehnt und die Raffinierungskapazitäten lassen sich nicht über Nacht erhöhen. Laut Marktschätzungen dominiert China rund 69 Prozent der globalen Förderung, 92 Prozent der Verarbeitung und 98 Prozent der Magnetproduktion – es verfügt somit über fast vollständige Marktmacht. Selbst wenn neue Lieferketten entstehen, bleiben die USA kurzfristig stark abhängig.

Dennoch könnten die Abkommen zu einem Wendepunkt werden. Langfristig erwarten Branchenexperten stabilere Preise, bessere Finanzierungsmöglichkeiten und innovationsgetriebene Recycling-Technologien. Gleichzeitig müsste der Westen höhere Umweltstandards bezahlen, was sich in teureren Elektronikprodukten und grüner Technologie niederschlagen könnte. Bislang hielt China die Kosten niedrig, indem Umweltauflagen reduziert wurden.

Die politische Dynamik entfaltet ihre Wirkung an den Finanzmärkten. Die Aktien von nordamerikanischen Unternehmen, die Seltene Erden fördern und an der US-Börse notiert sind, haben sich in diesem Jahr vervielfacht. Investoren setzen darauf, dass die US-Strategie den Markt neu ordnet. So gewannen Ramaco Resources seit Jahresbeginn rund 82 Prozent hinzu, Energy Fuels sogar mehr als 214 Prozent, USA Rare Earth rund 62 Prozent, MP Materials 262 Prozent, Lithium Americas 71,82 Prozent und Trilogy Metals sogar 287 Prozent.

Trump möchte mit den schnellen Vereinbarungen vor dem Gipfel mit Xi Druck aufbauen. Denn Pekings jüngste Drohung, die Exportkontrollen auf kritische Mineralien auszuweiten, hat weltweit für Alarm gesorgt und viele Partner enger an die USA gebunden. Eines ist klar: Der geopolitische Kampf um Seltene Erden hat gerade erst begonnen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



