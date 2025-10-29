Verisk Analytics Aktie mit Kursrutsch - -8,15 % - 29.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Verisk Analytics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,15 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verisk Analytics ist ein führender Anbieter von Datenanalysen und Risikobewertungen, spezialisiert auf Versicherungen, Energie und Finanzdienstleistungen. Mit umfassenden Datenbanken und fortschrittlichen Analysetools unterstützt es Unternehmen bei fundierten Entscheidungen. Hauptkonkurrenten sind LexisNexis und Moody's. Verisk punktet mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und KI-Integration.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Verisk Analytics, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,12 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Verisk Analytics Aktie damit um -3,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verisk Analytics um -25,73 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Verisk Analytics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,18 % 1 Monat -6,37 % 3 Monate -22,12 % 1 Jahr -18,63 %

Informationen zur Verisk Analytics Aktie

Es gibt 140 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,04 Mrd.EUR wert.

Third quarter revenue of $768 million, up 5.9%, and up 5.5% on an organic constant currency (OCC) basis.Net income of $226 million, up 2.5% as strong operating performance were partially offset by higher net interest expense in the current year and …

Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.