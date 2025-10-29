    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Boeing verschiebt Auslieferung von Großraumjet 777X - weiterer Milliardenverlust

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing verschiebt 777X-Auslieferung auf 2027.
    • Milliardenverlust von 5,3 Milliarden Dollar im Quartal.
    • Produktion der 737 Max wird auf 42 Maschinen erhöht.
    Boeing verschiebt Auslieferung von Großraumjet 777X - weiterer Milliardenverlust
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    ARLINGTON (dpa-AFX) - Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing muss die Auslieferung seines Großraumjets 777X wie erwartet erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust. Das erste Exemplar dürfte statt 2026 erst im Jahr 2027 ausgeliefert werden, teilte der Konzern am Mittwoch zusammen mit seinen Geschäftszahlen des dritten Quartals mit. Die Verschiebung kostet Boeing vor Steuern 4,9 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd Euro). Im abgelaufenen Quartal verbuchte der Hersteller deshalb insgesamt einen Verlust von 5,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem deutlich kleineren Minus gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag indes noch höher gelegen.

    Boeing-Chef Kelly Ortberg zeigte sich enttäuscht von der Verzögerung, zumal die modernisierte Variante des langjährigen Verkaufsschlagers 777 schon mehrere Jahre Verspätung hat. Boeing musste deshalb schon in der Vergangenheit Belastungen in Milliardenhöhe schultern. Einen Lichtblick gibt es hingegen beim Mittelstreckenjet 737 Max, der in den vergangenen Jahren wegen Abstürzen, Zwischenfällen und Qualitätsmängeln ins Visier der Luftfahrtbehörde FAA geraten war: Boeing darf die Produktion der 737-Reihe nun wieder von 38 auf 42 Maschinen pro Monat hochfahren./stw/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    202,66€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 10,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    240,41€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Boeing

    -0,01 %
    +2,52 %
    +1,29 %
    -5,69 %
    +39,28 %
    +32,61 %
    +51,34 %
    +42,71 %
    +1.177,45 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 190,2 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +2,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 143,99 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,60USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +30,21 %/+45,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Boeing. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Boeing verschiebt Auslieferung von Großraumjet 777X - weiterer Milliardenverlust Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing muss die Auslieferung seines Großraumjets 777X wie erwartet erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust. Das erste Exemplar dürfte statt 2026 erst im Jahr 2027 ausgeliefert werden, …