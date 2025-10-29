Goldpreis im Höhenflug +1,62 % auf 4.016,75 USD

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.016,75. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.894,26USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.016,75USD ein Wert von 21.204,9USD geworden – ein Gewinn von +112,05 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Gold als gemischt beschrieben. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen über 4.000 USD erreicht, während eine Zinssenkung der Fed als potenzieller Auslöser für eine Korrektur diskutiert wird. Die Gewinnmargen der Goldproduzenten steigen, was positiv ist. Dennoch gibt es Bedenken über mögliche Rücksetzer nach der Zinsentscheidung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.