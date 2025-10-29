Silber mit Rally: +2,33 % in 24h auf 48,18 USD

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 48,18. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 23,78094USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 48,18USD ein Wert von 20.260,8USD geworden – ein Gewinn von +102,61 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz Unsicherheiten über mögliche Bullenfallen wird eine steigende Nachfrage, insbesondere aus China, und ein Aufwärtstrend in den letzten 14 Tagen hervorgehoben. Anleger zeigen sich optimistisch hinsichtlich zukünftiger Preissteigerungen, während gleichzeitig Korrekturen ambivalent betrachtet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.