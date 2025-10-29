DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Lage sei weiter schwierig für den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Entscheidend werde das vierte Quartal./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 36,18EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

