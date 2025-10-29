So erkennst du, wann ein Mitarbeiter zum Risiko wird (FOTO)

Bürstadt (ots) - Verpasste Termine, halbfertige Projekte und ständige Probleme -

wer als Chef solche Muster ignoriert, riskiert schnell mehr als nur

Verzögerungen. Unzuverlässige Mitarbeiter können ganze Teams demotivieren,

Kundenbeziehungen gefährden und die Produktivität massiv senken. Doch oft wird

zu spät reagiert, weil Warnsignale nicht richtig gedeutet werden.



Leistungseinbrüche kommen selten plötzlich - sie bauen sich auf. Wer früh

erkennt, wann Engagement in Gleichgültigkeit kippt, kann gegensteuern, bevor

Schaden entsteht. Dieser Beitrag zeigt, woran man gefährliche Dynamiken erkennt

und wie Führungskräfte mit klarer Kommunikation und Struktur wieder Stabilität

schaffen.





Wenn Zuverlässigkeit zur Ausnahme wirdUnzuverlässige Mitarbeiter gefährden nicht nur ihre eigenen Aufgabenbereiche,sondern beeinträchtigen das gesamte Team. Bleiben Arbeitsergebnisse aus, müssenandere nacharbeiten, wodurch wertvolle Zeit verloren geht, das Arbeitsklimaverschlechtert wird und die Produktivität sinkt.Häufig entsteht eine Kettenreaktion: Engagierte Kollegen fühlen sich ungerechtbehandelt, weil sie die Versäumnisse anderer ausgleichen müssen. Auf Dauer führtdas dazu, dass gute Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, während die Belastungfür die Verbleibenden weiter steigt. Am Ende leidet nicht nur die Stimmung,sondern auch das wirtschaftliche Ergebnis.Frühwarnsystem für Führungskräfte: Woran sich Probleme erkennen lassenEin deutliches Warnsignal ist, wenn immer wieder dieselben Themen mit denselbenPersonen besprochen werden, ohne dass sich etwas ändert. Auch ein auffälligerKrankenstand, mangelnde Eigeninitiative oder zunehmende Unruhe im Team sindHinweise darauf, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist.Wenn Verantwortung ungleich verteilt ist und wenige Mitarbeiter dauerhaft dieHauptlast tragen, drohen Überforderung und Frustration. Das äußert sich oft inReklamationen, sowohl von Kunden als auch von Kollegen. In manchen Fällen zeigtsich das Problem nicht auf den ersten Blick: Obwohl viele Mitarbeiterbeschäftigt wirken, bleibt der Output gering. Dann stellt sich schnell dieFrage, wofür so viele Ressourcen nötig sind - ein Hinweis darauf, dassOrganisation und Führung aus dem Gleichgewicht geraten sind.Gegensteuern, bevor es zu spät istWer Negativspiralen früh erkennt, kann sie auch durchbrechen. Entscheidend ist,Probleme zeitnah anzusprechen und für klare, faire Leistungskriterien zu sorgen.Anerkennung für gute Arbeit ist dabei ebenso wichtig wie das offene Ansprechenvon Konflikten oder Leistungsabfällen.