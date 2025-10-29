BEIJING, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Geospatial Tech gestaltet die Welt neu. Vom 20. bis 24. Oktober 2025 trafen sich auf der zweiten UN GeoNow 1.000 Delegierte aus 60 Ländern in Deqing im Osten Chinas, um die Zukunft und die praktischen Anwendungen der Geoinformationsbranche und die SDGs voranzutreiben.

Die Höhepunkte reichten von hochrangigen Dialogen über die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika bis hin zu Jugendinnovationen. Afrikanische Studenten haben sich vorgenommen, chinesisches Know-how gegen Überschwemmungen oder Ölverschmutzungen einzusetzen; ein sudanesischer Absolvent hat KI-plus-Solaranlagen für Stromausfälle entwickelt. In nur einem Jahr hat Deqings „World Global Geospatial Home" Büros aus 17 Ländern angezogen und so die globale Geo-Marke der Stadt aufgebaut.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2806945/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2806946/image_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-geo-treibt-den-fortschritt-voran-info-verbindet-die-welt--in-deqing-entsteht-eine-neue-karte-der-digitalen-erde-302598344.html