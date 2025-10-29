DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Neunmonatszahlen der Spanier seien stark, schrieb James Brand in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 17,64EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.