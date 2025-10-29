DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht den Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA als weiteren Rückschlag für den Medizintechnikkonzern in seinen Bemühungen, die Qualitätsstandards zu verbessern, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion schrieb./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 23,94EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



