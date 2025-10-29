Dr. Thomas Broudy ist neuer CEO bei BioCina!
Dr. Thomas Broudy, ein erfahrener Branchenexperte, führt BioCina als CEO in eine neue Ära, unterstützt von der finanzstarken Bridgewest Group und einer strategischen Fusion der Produktionsstätten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Dr. Thomas Broudy wurde zum Chief Executive Officer von BioCina ernannt, um das Wachstum im Bereich biologischer Wirkstoffe und steriler Arzneimittel voranzutreiben.
- Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen und CDMO-Branche mit, einschließlich strategischer Führungspositionen.
- Vor seiner Ernennung war Dr. Broudy Vorstandsvorsitzender von BioCina und Operating Partner der Bridgewest Group.
- BioCina fusionierte kürzlich seine Produktionsanlagen in Adelaide und Perth, um einen umfassenden Service für Kunden anzubieten.
- Das Unternehmen bietet CDMO-Dienstleistungen für klinische und kommerzielle Arzneimittel in höchster Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen an.
- Die Bridgewest Group, die BioCina unterstützt, ist eine globale Investmentgesellschaft mit einem Privatkapital von über 3 Milliarden US-Dollar.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.