DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer habe die Erwartungen an das währungsbereinigte Wachstum, die Konzernmarge und den Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 7,065EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,70

Kursziel alt: 4,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



