    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    Anleger kaum beeindruckt

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Boeing überrascht beim Umsatz: Aber neuer Jumbojet verzögert sich weiter

    Der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing meldet für das dritte Quartal ein kräftiges Umsatzplus und eine deutlich verbesserte Cashflow-Situation – trotz hoher Sonderbelastungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing meldet Umsatzplus von 30% im Q3 2023.
    • Cashflow verbessert sich, Verlust geringer als erwartet.
    • 777X-Projekt verzögert sich, Sonderbelastungen steigen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Anleger kaum beeindruckt - Boeing überrascht beim Umsatz: Aber neuer Jumbojet verzögert sich weiter
    Foto: Kamran Jebreili - AP

    Der US-Flugzeugbauer Boeing hat mit seinen Zahlen zum dritten Quartal gemischte Signale gesendet – doch die wichtigsten Kennzahlen zeigen klar nach oben. Zwar bleibt der Konzern tief in den roten Zahlen, doch der Cashflow verbessert sich rasant, die Auftragslage ist robust wie lange nicht, und bei den Auslieferungen wurde der höchste Stand seit sieben Jahren erreicht.

    Nach Jahren der Krise hatte Boeing zuletzt mit Großaufträgen punkten können – darunter ein 8-Milliarden-Deal mit Turkish Airlines und ein 3-Milliarden-Vertrag zur Lieferung von Patriot-Technologie. Auch aus China kommen nach langer Pause wieder Bestellungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    202,66€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 10,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    240,41€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Boeing-Aktie notiert am Mittwoch vor US-Börsenstart rund 1,5 Prozent im Minus. Die Papiere haben sich in den vergangenen 6 Monaten deutlich erholen können, mit einem Kursplus von mehr als 20 Prozent.

    Boeing setzte im dritten Quartal 23,27 Milliarden US-Dollar um – 30 Prozent mehr als im Vorjahr und über den Erwartungen der Wall Street. Die Erlöse im zivilen Flugzeuggeschäft kletterten um 49 Prozent auf 11,09 Milliarden US-Dollar, getrieben von 160 ausgelieferten Jets. Das war mehr als Analysten erwartet hatten – und der stärkste Quartalswert seit 2018. Besonders die Nachfrage nach 737-MAX- und 787-Dreamliner-Modellen zieht wieder deutlich an. Das Rückgrat des Konzerns ist mit über 5.900 Aufträgen im Wert von 535 Milliarden US-Dollar prall gefüllt.

    Boeing

    -3,05 %
    +2,52 %
    +1,29 %
    -5,69 %
    +39,28 %
    +32,61 %
    +51,34 %
    +42,71 %
    +1.138,59 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

    Trotz eines bereinigten Quartalsverlusts von 7,47 US-Dollar je Aktie – belastet durch eine Sonderabschreibung auf das 777X-Programm – konnte Boeing beim freien Cashflow positiv überraschen: Das Minus lag nur bei 238 Millionen US-Dollar statt der befürchteten 884 Millionen. Der operative Cashflow drehte mit 1,12 Milliarden sogar wieder in die Gewinnzone. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der Verlust bei über 6 Milliarden US-Dollar.

    Größter Problemherd sind die anhaltenden Verzögerungen beim Prestigeprojekt 777X. Die erste Auslieferung des Langstreckenjets musste nun auf 2027 verschoben werden. Eigentlich sollte das Modell schon 2020 an Kunden gehen. Die aktuelle Verzögerung sorgt für eine weitere Belastung von knapp 5 Milliarden US-Dollar – ein Rückschlag, den viele Analysten bereits befürchtet hatten.

    Die 777X, ein Hoffnungsträger im Langstreckengeschäft, entwickelt sich immer mehr zum milliardenschweren Sorgenkind. Insgesamt belaufen sich die Sonderbelastungen für das Programm mittlerweile auf rund 15 Milliarden US-Dollar. Die jüngste Abschreibung beinhaltet unter anderem Strafzahlungen an Airlines für die verspätete Auslieferung.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 190,0EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:47 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 195,47$, was einem Rückgang von -12,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger kaum beeindruckt Boeing überrascht beim Umsatz: Aber neuer Jumbojet verzögert sich weiter Der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing meldet für das dritte Quartal ein kräftiges Umsatzplus und eine deutlich verbesserte Cashflow-Situation – trotz hoher Sonderbelastungen.