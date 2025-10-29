Boeing überrascht beim Umsatz: Aber neuer Jumbojet verzögert sich weiter

Nach Jahren der Krise hatte Boeing zuletzt mit Großaufträgen punkten können – darunter ein 8-Milliarden-Deal mit Turkish Airlines und ein 3-Milliarden-Vertrag zur Lieferung von Patriot-Technologie. Auch aus China kommen nach langer Pause wieder Bestellungen.

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat mit seinen Zahlen zum dritten Quartal gemischte Signale gesendet – doch die wichtigsten Kennzahlen zeigen klar nach oben. Zwar bleibt der Konzern tief in den roten Zahlen, doch der Cashflow verbessert sich rasant, die Auftragslage ist robust wie lange nicht, und bei den Auslieferungen wurde der höchste Stand seit sieben Jahren erreicht.

Die Boeing-Aktie notiert am Mittwoch vor US-Börsenstart rund 1,5 Prozent im Minus. Die Papiere haben sich in den vergangenen 6 Monaten deutlich erholen können, mit einem Kursplus von mehr als 20 Prozent.

Boeing setzte im dritten Quartal 23,27 Milliarden US-Dollar um – 30 Prozent mehr als im Vorjahr und über den Erwartungen der Wall Street. Die Erlöse im zivilen Flugzeuggeschäft kletterten um 49 Prozent auf 11,09 Milliarden US-Dollar, getrieben von 160 ausgelieferten Jets. Das war mehr als Analysten erwartet hatten – und der stärkste Quartalswert seit 2018. Besonders die Nachfrage nach 737-MAX- und 787-Dreamliner-Modellen zieht wieder deutlich an. Das Rückgrat des Konzerns ist mit über 5.900 Aufträgen im Wert von 535 Milliarden US-Dollar prall gefüllt.

Trotz eines bereinigten Quartalsverlusts von 7,47 US-Dollar je Aktie – belastet durch eine Sonderabschreibung auf das 777X-Programm – konnte Boeing beim freien Cashflow positiv überraschen: Das Minus lag nur bei 238 Millionen US-Dollar statt der befürchteten 884 Millionen. Der operative Cashflow drehte mit 1,12 Milliarden sogar wieder in die Gewinnzone. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der Verlust bei über 6 Milliarden US-Dollar.

Größter Problemherd sind die anhaltenden Verzögerungen beim Prestigeprojekt 777X. Die erste Auslieferung des Langstreckenjets musste nun auf 2027 verschoben werden. Eigentlich sollte das Modell schon 2020 an Kunden gehen. Die aktuelle Verzögerung sorgt für eine weitere Belastung von knapp 5 Milliarden US-Dollar – ein Rückschlag, den viele Analysten bereits befürchtet hatten.

Die 777X, ein Hoffnungsträger im Langstreckengeschäft, entwickelt sich immer mehr zum milliardenschweren Sorgenkind. Insgesamt belaufen sich die Sonderbelastungen für das Programm mittlerweile auf rund 15 Milliarden US-Dollar. Die jüngste Abschreibung beinhaltet unter anderem Strafzahlungen an Airlines für die verspätete Auslieferung.

