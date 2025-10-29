    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Kooperation mit Walmart

    Abnehm-Megatrend: Dieser Pharmakonzern hat jetzt Großes vor

    Eli Lilly erweitert den Vertrieb seines Abnehmmittels Zepbound in den USA und kooperiert dafür mit dem Handelsriesen Walmart.

    • Eli Lilly erweitert Zepbound-Vertrieb über Walmart.
    • Günstigere Einzeldosen senken Kosten für Patienten.
    • Direkte Kundenbeziehungen stärken Marktposition.
    Kooperation mit Walmart - Abnehm-Megatrend: Dieser Pharmakonzern hat jetzt Großes vor
    Foto: Wallstreet-Online

    Ziel ist es, den Zugang zu dem Medikament zu erleichtern und den Preis für Kundinnen und Kunden zu senken, die für die Behandlung selbst aufkommen müssen. Ab Mitte November sollen bundesweit Walmart-Apotheken Zepbound in allen zugelassenen Dosierungen zum Verkauf anbieten – nicht in den üblichen Fertigpens, sondern als Einzeldosis-Vials, die zu deutlich günstigeren Konditionen angeboten werden.

    Der monatliche Kostenpunkt soll dabei rund halb so hoch ausfallen wie bei den bisherigen Sets, die oft über 1.000 US-Dollar liegen und üblicherweise über Versicherungen oder Großhändler vertrieben werden. Eli Lilly verfolgt damit die gleiche Richtung wie Novo Nordisk, der größte Konkurrent im Markt für moderne Gewichtsreduktionsmittel.

    Beide Unternehmen stehen unter Druck, da die enorme Nachfrage nach GLP-1-Therapien eine Welle an Nachahmerprodukten befeuert und viele Patienten wegen fehlender Kostenerstattung nach günstigeren Alternativen suchen.

    Mit einer stärkeren Ausrichtung auf direkte Kundenbeziehungen können die Hersteller einerseits Vertriebskosten sparen und andererseits ihre Marktposition sichern, bevor sich billigere Kopien etablieren.

    Bereits heute vertreibt Eli Lilly Zepbound auch über die eigene Plattform LillyDirect, die auf Online-Bestellungen setzt. Laut dem Unternehmen entfiel im zweiten Quartal bereits mehr als ein Drittel der neuen Bestellungen auf diesen Direktkanal – ein beachtlicher Anteil für ein verschreibungspflichtiges Medikament.

    Gleichzeitig zeigt das Beispiel, wie wichtig neue Vertriebspartnerschaften in diesem dynamisch wachsenden Segment sind. Telemedizin-Dienstleister und digitale Gesundheitsplattformen spielen dabei ebenfalls eine Rolle, wobei sich einige Kooperationen als fragil erwiesen haben.

    Mit Walmart als Partner setzt der Pharmakonzern nun auf eine Lösung, die besonders auf breite Verfügbarkeit und einfache Abholung abzielt. Die Fitness- und Ernährungsbranche, große Apothekenketten und Technologieanbieter buhlen ebenso um ihre Position im boomenden Markt für medikamentengestützte Gewichtsreduktion.

    Durch den Ausbau des Netzes an Apothekenpartnern will Eli Lilly sicherstellen, dass Zepbound trotz hoher Nachfrage und logistischer Hürden verlässlich erhältlich bleibt – und zugleich eine Preispolitik verfolgen, die mehr Menschen einen Zugang zu dieser neuen Therapie ermöglicht.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

