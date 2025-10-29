    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Südkorea und USA klären Handelsabkommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Südkorea investiert 350 Mrd. USD in die USA.
    • US-Zölle auf südkoreanische Autos sinken von 25% auf 15%.
    • Investitionen erfolgen über mehrere Jahre, max. 20 Mrd. USD.

    GYEONGJU (dpa-AFX) - Südkorea und die USA haben nach mehrmonatigen Verhandlungen weitere Details einer Handelsvereinbarung geklärt. Ein hochrangiger Regierungsbeamter Südkoreas teilte mit, das Land werde 350 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren. Im Gegenzug wird seiner Darstellung zufolge die US-Regierung ihren Zollsatz für südkoreanische Importe reduzieren.

    US-Präsident Donald Trump hatte bei einem Dinner mit Regierungschefs auf Einladung des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung beim Wirtschaftsgipfel Apec in Südkorea über das Handelsabkommen gesprochen, das fast finalisiert sei. Er nannte aber keine Details.

    Laut der südkoreanischen Seite wird man 200 Milliarden US-Dollar in bar an die USA zahlen und weitere 150 Milliarden US-Dollar für gemeinsame Projekte in der Schiffbauindustrie verwenden. Der Investitionszeitraum wird dabei auf mehrere Jahre gestaffelt sein, sodass eine jährliche Obergrenze von 20 Milliarden US-Dollar nicht überschritten wird.

    Nach der Darstellung der südkoreanischen Seite sollen die USA unter anderem die gegen die südkoreanische Autoindustrie verhängten Zölle von 25 Prozent auf 15 Prozent reduzieren./fkr/DP/stk





