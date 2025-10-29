Tradingchallenge 2025: Gemeinsam traden, lernen und profitieren!

Im November startet eine spannende neue Tradingchallenge , bei der aktive Trader die Möglichkeit haben, nicht nur von Marktbewegungen zu profitieren, sondern sich zusätzlich einen attraktiven Bonus von bis zu 3.000 Euro über Smartbroker+ zu sichern.

Zum Auftakt der Challenge findet am Samstag, den 01.11.2025, ein kostenfreies Live-Webinar statt. Gemeinsam mit Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, gibt Ingmar Königshofen spannende Einblicke in die Hintergründe der Kooperation, erklärt den Ablauf der Challenge und zeigt, welche Strategien im Fokus stehen werden.

Die Teilnehmer erfahren:

- Wie die Tradingchallenge im Detail funktioniert

- Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um sich den Bonus von bis zu 3.000 Euro sichern zu können

- Wie Ingmar und sein Team ihre Trades umsetzen

- Warum Smartbroker+ als Partner ideal für aktive Trader ist

Das Webinar bietet nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und sich im Anschluss für die Challenge anzumelden.

📅 Termin: Samstag, 01.11.2025

🕒 Uhrzeit: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr

📍 Ort: Online (kostenfreie Teilnahme)

👉 Zur Anmeldung: register.gotowebinar.com/#register/2160668342931295326