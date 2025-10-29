    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Tradingchallenge 2025: Gemeinsam traden, lernen und profitieren!

    Gemeinsam traden und profitieren – die neue Tradingchallenge startet im November!

    Im November startet eine spannende neue Tradingchallenge, bei der aktive Trader die Möglichkeit haben, nicht nur von Marktbewegungen zu profitieren, sondern sich zusätzlich einen attraktiven Bonus von bis zu 3.000 Euro über Smartbroker+ zu sichern.

    Webinar mit Experten-Insights

    Zum Auftakt der Challenge findet am Samstag, den 01.11.2025, ein kostenfreies Live-Webinar statt. Gemeinsam mit Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, gibt Ingmar Königshofen spannende Einblicke in die Hintergründe der Kooperation, erklärt den Ablauf der Challenge und zeigt, welche Strategien im Fokus stehen werden.

    Die Teilnehmer erfahren:

    • - Wie die Tradingchallenge im Detail funktioniert

    • - Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um sich den Bonus von bis zu 3.000 Euro sichern zu können

    • - Wie Ingmar und sein Team ihre Trades umsetzen

    • - Warum Smartbroker+ als Partner ideal für aktive Trader ist

    Das Webinar bietet nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und sich im Anschluss für die Challenge anzumelden.

    📅 Termin: Samstag, 01.11.2025
    🕒 Uhrzeit: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr 
    📍 Ort: Online (kostenfreie Teilnahme)
    👉 Zur Anmeldung: register.gotowebinar.com/#register/2160668342931295326

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

