    Dividenden-Hit bärenstark

    OMV überrascht mit Milliardengewinn – Chemiesparte wird zum Wachstumstreiber

    OMV hat im dritten Quartal 2025 deutlich besser abgeschnitten als erwartet – vor allem dank stark steigender Margen im Raffineriegeschäft.

    Für Sie zusammengefasst
    • OMV übertrifft Erwartungen mit 1,26 Mrd. Euro Gewinn.
    • Chemiesparte wächst um 64%, wichtiger Umbau-Bereich.
    • Raffineriemargen hoch, aber Umsatz um 7% gesunken.
    Foto: Robert Jaeger/APA FILE/dpa
    Foto: Robert Jaeger/APA FILE/dpa

    Die österreichische OMV hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der bereinigte Betriebsgewinn lag bei 1,26 Milliarden Euro – rund 90 Millionen mehr als die Marktschätzungen, wie aus firmeneigenen Konsensdaten hervorgeht. Besonders positiv entwickelte sich die Chemiesparte, die als Schlüsselbereich beim Umbau des Konzerns weg von fossilen Energien gilt.

    Mit einem operativen Ergebnis von 222 Millionen Euro konnte die Chemiedivision ihren Vorjahreswert um satte 64 Prozent steigern. Hier produziert OMV unter anderem Kunststoffe für Wasserleitungen, Auto-Komponenten und medizinisches Gerät.

    Die OMV-Aktie legt am Mittwoch um mehr als 1 Prozent zu. Seit Jahresanfang summiert sich das Plus schon auf mehr als 20 Prozent. Glänzen kann die Aktie vor allem mit ihrer saftigen Dividendenrendite von fast 10 Prozent.

    OMV

    +1,08 %
    +3,57 %
    -0,09 %
    -1,11 %
    +20,21 %
    +1,38 %
    +132,46 %
    +91,18 %
    +645,75 %
    ISIN:AT0000743059WKN:874341

    Trotz des Gewinnsprungs sanken die Konzernumsätze um 7 Prozent auf 6,26 Milliarden Euro. Hauptgrund waren laut OMV niedrigere Absatzmengen in Teilen des Energiegeschäfts. Die Öl- und Gasproduktion ging zudem um 8 Prozent zurück – auch wegen des Verkaufs der Beteiligung an SapuraOMV in Malaysia.

    Der Raffinerieindikator in Europa hat sich verdoppelt und liegt nun über 9 US-Dollar je Barrel – aktuell sogar über 12 US-Dollar. Zudem profitierte OMV von starken Beiträgen aus dem ADNOC-Joint-Venture. Die Chemiesparte zeigte sich ohne zusätzliche Abschreibungen stabil. Im Energiegeschäft bremsten hingegen niedrigere Rohstoffpreise.

    Der Ausblick bleibt bei Treibstoffen glänzend: Für das vierte Quartal rechnet OMV mit anhaltend hohen Raffineriemargen und Auslastung am oberen Ende der Spanne. Chemikalien bleiben dagegen ein schwieriges Umfeld, während die Öl- und Gasproduktion leicht über der bisherigen Planung erwartet wird.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 47,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

