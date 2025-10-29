Aktien New York Ausblick
Weiterer Nasdaq-Rekord erwartet - Nvidia im Blick
- Anleger warten auf Quartalsberichte und Zinsentscheid
- Nvidia-Aktie treibt Rekordrally an, Kursgewinne erwartet
- Fed senkt Zinsen, Marktumfeld durch Shutdown schwierig
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger dürften sich am Mittwoch vor ersten Quartalsberichten aus der Reihe der "Glorreichen Sieben" und der US-Zinsentscheidung mit Engagements zurückhalten. Nachdem die Rekordrally am Vortag mit Schwung weitergelaufen war, herrscht nun gespannte Vorsicht. Der Rekordlauf an der Nasdaq dürfte allerdings dank erwarteten Kursgewinnen der Nvidia-Aktie weitergehen.
Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 47.810 Punkte. Tags zuvor noch war der bekannteste Wall-Street-Index auf ein Rekordhoch von 47.943 Punkte gestiegen. Der technologiestarke Auswahlindex Nasdaq 100 wird zur Wochenmitte mit einem Auftaktgewinn von 0,4 Prozent auf 26.125 Zähler erwartet, was eine Fortsetzung seines Rekordlaufs, allerdings mit gebremsten Tempo, bedeuten würde.
"Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", schrieben die Experten von Index-Radar. "Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft , Alphabet und Meta , markieren den Auftakt zu einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte."
Am Donnerstag folgen Amazon und Apple mit ihren Quartalsberichten, und obendrein treffen sich US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping in Südkorea. Zwar wurde bisher nicht mitgeteilt, worüber die beiden konkret sprechen werden, doch auf der Liste der Themen dürften die US-Zölle gegen chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen bei wichtigen Rohstoffe kaum fehlen.
Von der US-Notenbank Fed wird erwartet, dass sie die Leitzinsen an diesem Abend weiter senken wird, um auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Entscheidung erfolgt in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da wegen der Schließung von zahlreichen Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.
Unter den Einzelwerten steht neben Quartalsberichten vor allem Nvidia im Blick. Die Rekordrally des KI-Giganten dürfte weiterlaufen und den Börsenwert wohl über die Schwelle von fünf Billionen US-Dollar treiben. Vorbörslich stieg die Aktie um 3,5 Prozent, was locker ausreichen würde. Damit wäre der Chiphersteller aus Kalifornien das erste Unternehmen weltweit, das diesen Sprung schafft. Nvidia profitiert ungebremst vom Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) und zeigte sich tags zuvor sehr zuversichtlich auch für 2026.
Aus dem Dow dürften zudem Caterpillar , Verizon oder auch Boeing einen Blick wert sein, denn alle drei legten Zahlen vor. Der Baumaschinen-Spezialist profitierte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Energieausrüstung und übertraf umsatz- und ergebnisseitig die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gewann vorbörslich knapp 6 Prozent. Für Verizon ging es um etwas mehr als 4 Prozent nach oben, denn auch der US-Telekomkonzern übertraf ergebnisseitig die Erwartungen.
Der Flugzeugbauer Boeing dagegen verringerte zwar im abgelaufenen Jahresviertel seine Verluste auf 5,3 Milliarden Dollar, doch am Markt war mit einem deutlich kleineren Minus gerechnet worden. Entsprechend herrschte vorbörslich Enttäuschung vor. Das Papier gab um etwas mehr als ein Prozent nach./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 198,1 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +13,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,23 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,36 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +14,61 %/+25,80 % bedeutet.
Schönen guten Morgen zusammen,
Guten Morgen in die Runde,
In Sachen Performance ist mein Depot aktuell kein Ruhmesblatt. Wer wie ich stark auf Gesundheit und staples setzt und nur wenig KI sowie keine Rüstung im Depot hat, hängt seit geraumer Zeit hinter. Nun allerdings die Pferde zu wechseln erscheint mir nicht zielführend da die Prämissen der zugrundeliegenden Überlegungen weiterhin überwiegend intakt sind. Es braucht jedoch einen längeren Atem.
Für mich stellt sich nicht mehr die Frage ob es eine Blase ist, sondern nur wann sie platzen wird. Die inzestuösen Strukturen der gegenseitigen Bestellungen und Beteiligungen rund um OpenAI sind sehr bedenklich. Mitten drin steht Oracle. Anders als die MAG 7 kann Oracle die enormen Investitionen aber nicht aus dem CF stemmen, sondern nimmt massive Schulden in Kauf. Basierend auf Bestellungen vornehmlich eines einzigen Kunden, der nun Zahlungsverpflichtungen von 1.000 Mrd. USD draußen hat, von denen man sich als normaler Mensch nicht vorstellen kann, dass sie das mit kostenpflichtigen Angeboten rund um Chat GPT jemals wieder reinholen können und auch selbst (bei Oracle und co.) ihre Bestellungen werden bezahlen können.
Womit wir bei meinem aktuell größten Investment im Depot wären: Oracle ist spätestens seit der jüngsten Entwicklung eine massive Wette, dass das Kartenhaus nicht zusammenfällt. Während Microsoft, Alphabet und co. „nur“ ein paar Jahresgewinne verlieren würden, wäre Oracle in seiner Existenz bedroht. Diese Thematik macht mich sehr nachdenklich. Denn es bedeutet, dass sich mein ursprünglicher Investmentcase völlig verändert hat: Ich kaufte Oracle 2015 und 2018 zu ~36 EUR als eine lame duck im Techsektor, ähnlich wie Cisco: Ein bisschen die aktuellen Trends verschlafen, aber mit leichtem Wachstum, günstiger Bewertung, solider Bilanz und punktuellen Akquisitionen aus dem CF. Dann haben sie doch noch den Dreh zur Cloud bekommen und der Kurs stieg seit 20 Jahren in einer stetigen Weise wie kaum eine andere Techaktie.
Was sie nun planen, stellt das bisherige Brot- und Buttergeschäft in den Schatten und finanziert sich auch nicht durch Selbiges. Aufgrund oder o.g. Risiken halte ich deshalb mein Investment eigentlich nicht mehr für gerechtfertigt. Und da bin ich noch gar nicht auf die derzeitige Bewertung eingegangen sondern sehe eher den signifikanten Geldabfluss als Nachteil, der mir durch die hohe Steuerzahlung blühen würde. Geld, was dann nicht zur Wiederanlage zur Verfügung steht. (über alternative Investments habe ich zudem noch gar nicht nachgedacht).
